«بورشه ماكان» تصل الخليج بإطلالة رياضية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بورشه» الشرق الأوسط وأفريقيا، بدء بيع أحدث جيل من سيارة «ماكان» رسمياً في منطقة الخليج بعد إطلاق السيارة على مستوى العالم، وتوفر السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات أداءً مُحسّناً وتتميز بتصميم أكثر رياضية مع نظام تشغيل جديد. وتمتاز الطرز الثلاثة، التي تم طرحها، بقوة أكبر بكثير مقارنة بالجيل السابق، ما يؤكد اعتلاء سيارة ماكان صدارة فئة سيارات (SUV) المدمجة.

شعبية كبيرة

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن السيارة كانت دائماً أحد الطرز الأساسية في مجموعة طرز «بورشه» منذ طرحها المرة الأولى في عام 2014، وحققت شعبية كبيرة وجذبت العديد من العملاء الجدد مع كل جيل منها.

وأضاف: «تؤكد مبيعات السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات في منطقة الخليج نجاحها، إذ يمتلكها ما يقرب من 8,000 عميل، وأغلبهم من عملاء بورشه الجدد. وبفضل سمات بورشه الأصيلة التي تستند إلى خبرة أكثر من 70 عاماً في تصنيع السيارات الرياضية الرائدة، كانت هذه السيارة بمقام دفعة للأمام أتاحت لنا المضي قدماً نحو التطور. وتعد «ماكان» ثاني أكثر سيارات بورشه شعبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستعد الطرز الجديدة منها لمواصلة هذا النجاح من خلال التحديثات والتحسينات الجديدة».

قلب نابض

ويمثل المحرك الجديد رباعي الأسطوانات مع شاحن «توربو» القلب النابض للطراز الأساسي من سيارة «ماكان»، الذي يولد قوة تبلغ 195 كيلوواتاً (265 حصاناً مترياً). ويتسارع هذا الطراز من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.2 ثوانٍ، بينما تبلغ سرعته القصوى 232 كم/‏‏‏‏‏ساعة. كما تم تحسين أداء سيارة ماكان S الجديدة بشكل أكبر بفضل محرك V6 سعة 2.9 لتر بنظام توربو المزدوج، والذي زادت قوته بمقدار 20 كيلوواتاً (26 حصاناً مترياً)، إذ يولد 280 كيلوواتاً (380 حصاناً مترياً)، ليساعد السيارة على التسارع من السكون إلى 100 كم/‏‏‏‏‏ساعة في 4.6 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 259 كم/‏‏‏‏‏ساعة. وتتفوق «ماكان GTS» الرائدة على سابقتها بمقدار 44 كيلوواتاً (60 حصاناً مترياً)، إذ يولد محركها 324 كيلوواتاً (440 حصاناً مترياً)، ما يقلل زمن التسارع من السكون إلى 100 كم/‏‏‏‏‏ساعة إلى 4.3 ثوانٍ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 272 كم/‏‏‏‏‏ساعة. وتأتي جميع الطرز مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه بسبع سرعات ونظام التحكم في السحب من بورشه للدفع الرباعي كتجهيز أساسي. ويعزز الشاسيه المتطور من سرعة استجابة سيارة ماكان الجديدة ودقة التحكم فيها في مختلف مواقف القيادة وظروف الطريق.

طابع متميز

وأضاف بروينل: «يحظى كل طراز من طرز ماكان بطابع متميز مع مجموعة كبيرة من عناصر التصميم الخارجي، التي تعزز الأداء. ولا تعد سيارة ماكان مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، بل هي سيارة رياضية بأربعة أبواب مع محرك قوي فائق الأداء وتوفر أعلى مستويات متعة القيادة والراحة وخيارات التخصيص الفخمة ما يعكس سمات بورشه الأصيلة».

وتتميز سيارة «ماكان» الجديدة من الخارج بتصميم جديد للمقدمة مع لمسة جمالية بلون السيارة الخارجي تبرز عرضها، بينما يُطلى الجزء الأوسط من مقدمة طراز (GTS) باللون الأسود. وأصبحت المصابيح الأمامية بتقنية (LED) مع نظام الإضاءة الديناميكي من بورشه والمرايا الخارجية بتصميم (Sport Design) من التجهيزات الأساسية في جميع الطرز الجديدة مع مشتت الهواء الأنيق في الجزء الخلفي.

تصاميم جديدة

وتتوافر السيارة بـ14 لوناً تشمل «لوني بابايا ميتاليك»، و«أزرق جنتيان ميتاليك» الجديدين، إضافة إلى لون «أخضر بايثون» لطراز (GTS) مع مجموعة (GTS Sport). كما تمت إضافة سبعة تصاميم جديدة للعجلات بقياس أكبر إلى المجموعة الحالية التي تبدأ بقياس 19 بوصة لسيارة «ماكان»، و20 بوصة لسيارة ماكان S و21 بوصة بتصميم (GT) مع إطارات فائقة الأداء لسيارة «ماكان GTS». ويعزز قسم «بورشه» للتصنيع حسب الطلب (Exclusive Manufaktur)، حرية تصميم سيارة «ماكان» بلا حدود وفقاً لمتطلبات ملاكها.

وتوفر سيارة «ماكان» أعلى مستويات الانسجام بين الأداء الفائق والراحة، فتأتي مجهزة بعجلة القيادة (GT) الرياضية الجديدة متعددة الوظائف المستخدمة في سيارة (911). ويمكن التحكم في نظام بورشه لإدارة الاتصالات إما عن طريق الأوامر الصوتية وإما عبر الشاشة عالية الدقة قياس 10.9 بوصات، التي تعمل باللمس.

تحسينات

وحظيت المقصورة بالكثير من التحسينات من خلال «كونسول» المركزية الحديثة والأنيقة التي توفر نظام تشغيل جديداً يستخدم الأسطح التي تعمل باللمس بدلاً من الأزرار، كما تتضمن ذراع ناقل الحركة الأقصر في الوسط، وتأتي الساعة التناظرية المثبتة في الجزء العلوي من لوحة العدادات كتجهيز أساسي. ومن التجهيزات الاختيارية المتوافرة للسيارة مجموعة فرش المقاعد المصنوع من الجلد مع الدرزات المتباينة باللون أزرق جنتيان أو بابايا أو كرايون، والتي تمثل إضافة جديدة لألوان المقصورة.

وتضفي مجموعة (GTS Sport) العديد من المزايا الديناميكية وعناصر التصميم السوداء على السيارة من الخارج، كما تتضمن تجهيزات حصرية للمقصورة تشمل المقاعد الرياضية القابلة للتعديل بـ18 وضعية، ومجموعة تزيين المقصورة من الكربون، والفرش المصنوع من (Race-Tex) مع أجزاء مصنوعة من الجلد والدرزات المتباينة وحروف (GTS) باللون «الأخضر بايثون».

ويمكن للمتعاملين طلب شراء الجيل الثالث الجديد من السيارة الآن، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منها في نهاية هذا العام.

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