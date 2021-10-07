استدعاء 7600 سيارة ودراجة نارية في كوريا الجنوبية

المصدر: سول - د ب أ

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أمس قرار شركات مرسيدس-بنز وبورشه ودوكاتي استدعاء حوالي 7600 سيارة ودراجة نارية فارهة لإصلاح مكونات معيبة بها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارة.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركات تستدعي ما مجموعه 7597 سيارة ودراجة من 3 طرز حيث تستدعي مرسيدس عدداً من سياراتها من طرزا إس 580- فور ماتيك بسبب مشكلات في نظام اتصالات الطوارئ وتستدعي بورشه سيارتها ماكان بسبب مشكلات في نظام الوسائد الهوائية، فيما تستدعي شركة دوكاتي عدداً من دراجاتها طراز إم 821 بسبب مشكلة في خرطوم المكابح.

وستبدأ الشركات في تقديم خدمات الإصلاح والاستبدال من اليوم.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي المركبات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجاناً.

يأتي ذلك فيما انخفضت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي 6.6% عن نفس الشهر من العام الماضي، بسبب قلة أيام العمل والخلل في الإمدادات نتيجة نقص قطع الغيار.

وقالت جمعية كوريا لمستوردي السيارات وموزعيها في بيان الأربعاء إن عدد المركبات الأجنبية المسجلة حديثا تراجع إلى 20406 سيارات خلال الشهر الماضي، مقابل 20839 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي وذلك على خلفية انخفاض عدد أيام العمل خلال الشهر الماضي في كوريا الجنوبية بسبب عطلات عيد الحصاد، وتعطل الإنتاج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وفي الشهر الماضي، باعت فروع 3 مجموعات ألمانية هي أودي-فولكس فاجن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا ومرسديس بنز كورنا- ما مجموعه 13646 سيارة بانخفاض 9.7% سنوياً مقابل 15104 سيارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت الجمعية إلى أن 7 سيارات من بين كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي كانت ألمانية.

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