مخالفة معرض سيارات لتضليل المستهلكين عبر أحد مشاهير التواصل

المصدر: دبي- البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة معرض سيارات، قام بحملة إعلانية مضللة للمستهلكين، معلناً من خلالها توفير سيارات بمواصفات معينة، وتقديم مزايا وهدايا عند شراء هذه السيارات، مستخدماً أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاء إدارة المعرض للحضور رسمياً لمقر اقتصادية دبي، لإيقاف هذه الممارسة السلبية.

وتعتبر اقتصادية دبي التاجر المروج لأي حملة إعلانية مضللة للمستهلكين عبر حساب التواصل الاجتماعي الخاص به أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي مسؤولاً عن محتوى الإعلان والمزايا والتخفيضات والهدايا، التي يتم الترويج عنها، ومن هنا توجه اقتصادية دبي قطاع الأعمال بالتأكد من دقة الحملات الإعلانية، والحصول على تصريح لهذه الحملات الترويجية لديها قبل البدء بتنفيذها. ويمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي إعلان مضلل وتخفيضات وهمية، عبر التطبيق الذكي «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر: «أبل وغوغل وهواوي».

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