«فولفو» تسعى لتعزيز المسافة المقطوعة والشحن السريع في الجيل الجديد من السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن تسريع عملية تطوير تكنولوجيا خلايا البطارية وإنتاجها داخل الشركة في إطار جهودها المتواصلة للتحول إلى شركة عالمية للسيارات الكهربائية بالكامل، وتهدف بذلك إلى صنع بطاريات تتيح قطع مسافة أطول ووقت شحن أقل لتلبية احتياجات العملاء في المستقبل.

وتعتزم الشركة تحقيق ذلك من خلال تحسين تقنية بطاريات ليثيوم-أيون في الجيل الثاني المرتقب من سياراتها الكهربائية، بدءاً من الطراز الكهربائي بالكامل والذي سيخلف سيارة XC90 الرائدة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن الجيل الثالث من السيارات الكهربائية بدءاً من النسخة التالية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم XC60 الأكثر مبيعاً، بحلول منتصف العقد الحالي. وتخطط فولفو للسيارات لزيادة نطاق المسافة المقطوعة ودمج عبوة البطارية في أرضية السيارة، حيث ستستخدم هيكل الخلية لتحسين كفاءة السيارة وزيادة صلابتها بشكل عام.

وتستعدّ فولفو للسيارات للتعاون مع شركة البطاريات السويدية الرائدة نورث فولت في المستقبل القريب لزيادة كثافة الطاقة في خلايا البطارية بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بتلك الموجودة في السوق. وخلال فترة لاحقة من العقد الحالي، تتطلع فولفو للسيارات إلى تجاوز عتبة 1000 واط ساعي لكل وحدة حجم من حيث كثافة الطاقة، بهدف تمكين السيارة من قطع مسافة فعليّة تبلغ 1000 كلم.

كما تتوقع الشركة تقليص الوقت المخصص لشحن البطاريات إلى النصف تقريباً بحلول منتصف العقد، بفضل استخدام تقنية أفضل في البطارية والتحسينات المستمرة للبرمجيات وتكنولوجيا الشحن السريع.

وقال هنريك جرين، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى فولفو للسيارات: سنواصل العمل على زيادة الميزات التي سيحظى بها العملاء عند قيادتهم لسيارات فولفو الكهربائية بالكامل، فمن خلال تبسيط تصميم خلايا البطاريات ودمجها، يمكننا تخفيف الوزن والاستفادة قدر الإمكان من المساحة، ما يتيح تطبيق تحسينات كبيرة على سعة البطارية والمسافة المقطوعة ومدة الشحن.

وتزامناً مع توجّه فولفو للسيارات نحو التحول إلى شركة عالمية للسيارات الكهربائية بالكامل، يزداد اهتمامها بمفهوم الاستدامة، حيث ستحرص الشركة على زيادة طاقة بطارية سياراتها خلال العقد القادم، وستواصل عملها على خفض بصمتها الكربونية.

ويهدف تعاون فولفو للسيارات المخطط له مع نورث فولت إلى إنتاج خلايا البطاريات باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، في حين ستتابع الشركة العمل مع مورّدي البطاريات الآخرين لتحقيق نفس المهمة بحلول عام 2025.

وتمتلك شركة فولفو للسيارات استراتيجيةً واضحةً لتخفيض الانبعاثات الكربونية للبطاريات عبر الاستفادة بصورة أفضل من المواد القيّمة المُستخدمة في تصنيعها. وتعتزم إعادة تصنيع البطاريات أو إعادة استخدامها قدر الإمكان، كما تستكشف الإمكانيات المتاحة في التطبيقات التي تهدف إلى تجديد العمر التشغيلي للبطاريات، مثل استخدامها لتخزين الطاقة.

وسيتم إعادة تدوير البطاريات التي انتهى عمرها الافتراضي لدى الشركات المعتمدة لإعادة التدوير والتي يمكنها توفير نظام إعادة تدوير مغلق الحلقة للمواد الأساسية لاستخدامها في البطاريات المستقبلية. كما تتيح الشراكة لمجموعة فولفو للسيارات إمكانية الاستفادة من عمليات شركة نورث فولت في إعادة التدوير.

وستواصل فولفو للسيارات التركيز على التوريد المسؤول للبطاريات بطرق مختلفة، من بينها توسيع نطاق استخدامها لتقنية بلوك تشين. ومن خلال التعاون عن كثب مع الموردين والشركاء، ستعزّز شركة فولفو للسيارات اعتمادها على التوريد المسؤول.

وستُقدّم الشركة في سيارتها الجديدة التي ستخلف XC90 خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، ما يسمح للعملاء تفريغ الكهرباء الزائدة في بطارية سياراتهم إلى شبكة الطاقة. ويعني ذلك تمكين سائقي سيارات فولفو الكهربائية من تزويد الشبكة بالطاقة عندما تبلغ أسعار إنتاج الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بها ذروتها اليومية، ليعاودوا شحن سياراتهم عند انخفاض تلك الانبعاثات.

وأضاف هنريك جرين: «نسعى لتزويد عملائنا بسيارات كهربائية بالكامل ومستدامة لتسهيل حياتهم ومنحهم تجربةً ممتعة، فمن خلال الابتكار الذكي والتعاون مع الشركاء الرئيسيين، يمكننا منح العملاء الخدمات التي يتطلّعون إليها، مثل زيادة المسافة المقطوعة وسرعة الشحن بالإضافة إلى تخفيض التكاليف وتوسيع نطاق الاعتماد على السيارات الكهربائية».

وترتكز خارطة طريق فولفو للتوجه في مجال السيارات الكهربائية على التكامل الرأسي، بما في ذلك تصميم البطاريات والمحركات الكهربائية والبرمجيات ذات الصلة وتطويرها وإنتاجها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين. ويتجلّى الهدف من ذلك في تحقيق أكبر قدر من التكامل والكفاءة على امتداد سلسلة توريد البطاريات بأكملها.

وأعلنت مجموعة فولفو للسيارات في وقت سابق من هذا الشهر عن تعاون مخطط له مع نورث فولت لتطوير وإنتاج بطاريات مستدامة. وسيتم تخصيص البطاريات لتشغيل الجيل الجديد من سيارات فولفو وبولستار الكهربائية بالكامل وتأمين إمدادات مستقبلية من البطاريات المستدامة اللازمة لدعم النمو.

ويدعم التعاون مع شركة نورث فولت طموح شركة فولفو للسيارات بالانضمام إلى روّاد سوق السيّارات الكهربائية الفاخرة والتحول كلياً نحو السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030. كما يُشكّل التعاون، إلى جانب الشراكات مع روّاد قطاع التكنولوجيا، خطوةً مهمةً في توسيع قدراتها الداخلية على الإنتاج والتطوير.

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