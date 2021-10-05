«مازيراتي» تعين لوكا دلفينو رئيساً جديداً للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: مودينا - البيان

أعلنت مازيراتي عن تعيين لوكا دلفينو رئيساً جديداً للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتولى دلفينو رئاسة عمليات مازيراتي في المنطقة إلى جانب مسؤولياته الحالية في برنامج Fuoriserie، وسيعمل مباشرةً تحت إشراف بيرنارد لوار، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في مازيراتي.

وقال بيرنارد لوار: يسعدني تعيين دلفينو في منصبه الجديد، وكُلي ثقة بأنه سيضمن نجاح مازيراتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل خبرته العالمية الواسعة.

وانضم دلفينو إلى مازيراتي عام 2007، وتسلّم في هذه الفترة عدداً من المناصب داخل الشركة، كان آخرها المدير العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب توليه مسؤوليات إضافية في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع على الصعيد العالمي.

وتسلم دلفينو المنصب الجديد خلفاً لجويدو جيوفانيلي، الذي تولى مسؤوليات أخرى في المقر الرئيس للشركة.

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