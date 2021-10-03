مشاركون في 57 دولة بمعرض أوتوميكانيكا دبي في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تعود فعالية أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 14 و16 ديسمبر 2021، إذ يرحّب على مدار ثلاثة أيام بالشركات المشاركة من 57 دولةً على امتداد 15 جناحاً. وسيتم توزيع المشاركين على 6 أقسام رئيسة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكوّنات؛ والإلكترونيات والنظم؛ والأجهزة الملحقة وأجهزة التعديل؛ والصيانة والتصليح؛ وغسيل السيارات والعناية والتجديد؛ والإطارات والبطاريات.

وكشف المشاركون الدوليون عن أبرز التوجهات التي سترسم ملامح مستقبل القطاع، بالتزامن مع بدء تحضيرات ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظّمة للفعالية، لاستقبال الشركات المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وأوضح خبراء القطاع أن التحول الرقمي والاستدامة استمرا بتصدرهما أكثر التوجهات التي تمّت مناقشتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، في حين أشار كثيرون إلى أزمة كوفيد-19 بصفتها حافزاً للتغيير.

واستضافت الفعالية التجارية على مدى أيامها الثلاثة أكثر من 30 ألف زائر و1,900 جهة عارضة عام 2019، إذ رسخت مكانتها باعتبارها نقطة التقاء عالمية لأبرز الجهات المعنية العالمية والإقليمية في قطاع السيارات. ومعرض أوتوميكانيكا دبي يُعد واحدة من بين 17 فعاليةً تحمل علامة أوتوميكانيكا التجارية، ويُعد أكثر معارض خدمات السيارات تطوراً ونجاحاً في العالم.

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