نجم الجبارة "جيب شيروكي" يسطع من جديد

المصدر: البيان

قررت شركة جيب الأمريكية إعادة "جراند شيروكي" إلى قائمة أكثر السيارات مبيعا وصممتها لتكون من بين أفضل المركبات رباعية الدفع لهذا العام.

وتأتي المركبة الجديدة بتصميم يتميز بشكل ملحوظ عن مركبات "جراند شيروكي" السابقة، فواجهتها الأمامية العريضة وشكل شبك المبرد والفتحات الهوائية الواسعة باتت تمنحها مظهرا يمزج ما بين القوة والحداثة بنفس الوقت.

كما جهزت هذه السيارة بأنظمة تعليق خاصة وعجلات تصل أحجامها إلى 24 إنشا تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، فضلا عن أنظمة للتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال أو الأوحال أو الجبال، إضافة إلى نظام للتحكم بالثبات على المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

أما قمرتها فأتت قمة في الحداثة والتميز، إذ حصلت على مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، إضافة إلى شاشات لمسية متطورة قبالة كل راكب، وجهزت واجهة القيادة بشاشتين واحدة كبيرة في المنتصف وأخرى قبالة السائق، أما ناقل الحركة فأتى على شكل زر دائري كبير يشبه ذاك الموجود في بعض سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الحديثة"، وفق "روسيا ايوم".

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد، ومزودة بمحركات V6 توربينية بسعة 3.6 ليتر وعزم 286 حصانا، ومحركات بسعة لترين وعزم 268 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

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