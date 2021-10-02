«بي. إم. دبليو» ترفع توقعاتها لأرباح 2021

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

رفعت "بي. إم. دبليو" الألمانية توقعاتها بشأن أرباحها للعام الجاري باعتبار أن ارتفاع أسعار السيارات سيعوض تراجع المبيعات بسبب أزمة سلاسل الإمداد، وذلك على خلاف التحذيرات واسعة النطاق من الآثار السلبية لأزمة أشباه الموصلات على شركات صناعة السيارات . وتتوقع «بي. إم. دبليو» أن تتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب بين 9.5 و10.5%، مقابل تقديرات سابقة بأن تتراوح الأرباح بين 7 إلى 9%.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن «بي. إم. دبليو» للسيارات الفارهة قد رفعت توقعاتها أيضاً بشأن عائدات وحدة الخدمات المالية التابعة لها .

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