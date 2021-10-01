«نيسان» تعرض تسوية في قضية تعويضات لكارلوس غصن

المصدر: نيويورك - أ ف ب

عرضت مجموعة نيسان اليابانية للسيارات تسوية ودية على مجموعة من المستثمرين الأمريكيين لحل النزاع حول التعويضات المدفوعة لرئيس الشركة السابق كارلوس غصن.

ويتّهم هؤلاء المستثمرون الشركة بأنها أدلت بتصريحات مضللة حول المبالغ التي تلقاها غصن خلال فترة عمله رئيساً للمجموعة.

و«الدعوى الجماعية» مقامة على نيسان من قبل صندوق تقاعد موظفي مقاطعة جاكسون في ولاية تينيسي بالنيابة عنه وعن مستثمرين أمريكيين آخرين.

ووافق القاضي وليام كامبل جونيور، من محكمة ناشفيل الفدرالية، الأربعاء على طلب مشترك من المدعين ونيسان لوقف الإجراءات القانونية بهدف التوصل إلى تسوية ودية في غضون 40 يوماً.

وأفرج عن كيلي بكفالة في طوكيو حيث يُحاكم منذ عام بتهمة اختلاس في شركة نيسان في عهد كارلوس غصن.

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