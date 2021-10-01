"جيلي" الصينية تنافس هيونداي بسيارة كروس مميزة وأنيقة

المصدر: البيان

كشف عملاق صناعة السيارات الصينية "جيلي" (Geely) عن مركبة Haoyue الجديدة، التي صممت لتكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Tucson من هيونداي.

وتأتي السيارة الجديدة وفق "روسيا اليوم" بتصميم شبيه بتصاميم سيارات Haoyue، التي طرحت العام الماضي، لكنها حصلت على تعديلات تمنحها طابعا أكثر عصرية وتميزا منها الشكل الجديد لممتصات الصدمات وتصميم فتحات العوادم المعدل، وتصميم أقراص العجلات، وعناصر الكروم التي باتت تتداخل مع الهيكل الخارجي بصورة مميزة.

أما قمرة هذه المركبة، فجهزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لسبعة ركاب، ويمكن تدفئة وتبريد المقاعد عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت واجهة القيادة على أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية أو لاسلكيا عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

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