جينيسيس تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية GV60

المصدر: يونهاب

كشفت جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة لشركة هيونداي موتور، أمس الخميس عن سيارة GV60، أول سياراتها الكهربائية المبنية على منصة EV مخصصة، قبل إطلاقها محليًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت هيونداي في بيان لها إن السيارة GV60 الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة ببطارية بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 451 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وتحتوي سيارة GV60 على ثلاثة خيارات متوفرة: الدفع الخلفي، والدفع الرباعي، ونسخة الأداء الرباعي. ويتراوح سعرها ما بين 60 - 70 مليون وون (50,000 - 60,000 دولار أمريكي).

ولم تقدم هيونداي الإطار الزمني لمبيعات GV60 في الخارج.

وتعتبر سيارة GV60 السيارة الكهربائية الثانية لعلامة جينيسيس بعد سيارة G80 سيدان الكهربائية. ولكن على عكس G80، فإن GV60 متاحة فقط مع النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP).

وتقع تحت سيارات GV80 و GV70 في التشكيلة التي تشمل أيضًا سيارات السيدان G70 وG80 وG90.

والطراز "الرياضي" الجديد، الذي يعتمد على مجموعة نقل الحركة E-GMP، مدمج بتصميم مستوحى من سيارات الكوبيه، ويتميز بكونه امتدادا لنهج تصميم "الخطين" الذي تعتمده جينيسيس مع مجموعتين من وحدات الإضاءة الأمامية والخلفية.

وتقع المصابيح الأمامية أسفل غطاء المحرك الصدفي، وتستقر فوق نسخة أكثر انخفاضًا وعرضًا من الشبكة الأمامية للعلامة التجارية، مما يساعد على تعزيز ديناميكية السيارة وتبريد بطارياتها.

كما تقع المصابيح الخلفية أسفل جناح خلفي منخفض المستوى وتلتف حول الألواح الخلفية المكونة من ثلاثة أرباع.

ومن الجانب، تهدف مقابض أبواب GV60 والكاميرات المنبثقة في المرايا الجانبية إلى تحسين الكفاءة.

في الداخل، يبرز محدد خيارات القيادة، أو "الكرة البلورية"، في قلب الكونسول الوسطي. وهو يساعد السائق على اختيار ظروف القيادة بشكل حدسي.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت جينيسيس إنها ستطلق فقط خلايا وقود الهيدروجين أو المركبات التي تعمل بالبطاريات ابتداءً من عام 2025 للتنافس مع شركات صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وقالت المجموعة في بيان لها إن العلامة التجارية جينيسيس ستكمل تشكيلتها بثمانية نماذج من الهيدروجين والبطاريات بحلول عام 2030 وتهدف إلى بيع 400 ألف وحدة سنويًا في الأسواق العالمية.

وتتكون تشكيلة جينيسيس حاليًا من سيارات GV80 و GV70 الرياضية للاستخدامات المتعددة، بالإضافة إلى سيارات السيدان G90 وG80 وG80 الكهربائية وG70 السيدان.

وتشترك GV60 في منصتها مع هيونداي أيونيك(IONIQ) 5 وEV6 سيدان من شركة كيا التابعة لها. وستبدأ الشركة في تلقي طلبات شراء GV60 ابتداء من 6 أكتوبر.

ومن يناير إلى أغسطس، ارتفعت مبيعات هيونداي الإجمالية بنسبة 18% لتصل إلى 2.64 مليون سيارة من 2.24 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتهدف هيونداي إلى بيع 4.16 مليون سيارة هذا العام، بزيادة 11% عن 3.74 مليون وحدة باعتها العام الماضي.

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