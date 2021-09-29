«أودي إي - ترون جي تي» و«أودي إي - ترون جي تي كواترو»» تصلان المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تتوفر سيارتا «أودي إي - ترون جي تي» و«أودي إي - ترون جي تي كواترو» الجديدتان كلياً حالياً لدى الوكلاء في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر السيارتان المستقبليتان تجسيداً لرؤية أودي لمستقبل التنقل، وتعتليان صدارة مجموعة طرازات أودي الكهربائية التي تتوسع باستمرار.

وتجمع السيارتان المهارة الفنية وخبرات وشغف أودي بالأداء الفائق، وهو ما يتجلى في نظام التحكم بالانطلاق المتطور، والذي يعزز قدرة السيارتين على توفير ما يصل إلى 530 حصاناً بالنسبة لسيارة «أودي إي - ترون جي تي كواترو»، و646 حصاناً لسيارة «أودي إي - ترون جي تي»، ويضع قوة فائقة استثنائية بين يدي السائق.

وتتميز المقصورة في كلا السيارتين بلوحة عدادات أنيقة تؤكد على توجيه التصميم نحو السائق كما لو كانت «سيارة أحادية المقعد»، وهو تصميم مأخوذ من سيارة R8 فائقة الأداء، حيث يعزز شعور السائق بالرحابة والتحكم في المساحة. وتوفر السيارتان للسائق وضعية جلوس منخفضة مع كونسول مركزية عريضة.

ويتضمن الهيكل تجهيزات متطورة مثل التعليق الهوائي المتكيف ثلاثي حجرات والقفل التفاضلي الإلكتروني على المحور الخلفي. وتُجهز سيارة RS e-tron GT بالمصابيح الأمامية Matrix LED مع الضوء الليزري من أودي كتجهيز أساسي، بينما يتوفر للسيارة العديد من التجهيزات الاختيارية تتضمن العجلات التي يصل قياسها إلى 21 بوصة ونظام توجيه جميع العجلات.

ونظراً لأن التحفة الفنية الديناميكية يجب أن يكون صوتها مميزاً أيضاً، فقد قامت أودي بتأليف صوت فريد قوي ومتطور لسيارة e-tron GT، يتم إنتاجه عبر المكبرات الصوتية المدمجة في هيكل السيارة، ويتغير مع تغير وضع القيادة، وهو ما يعتبر إنجازاً جديداً في عالم السيارات ومتوقعاً من العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع.

ويمكن لسيارة e-tron GT quattro قطع مسافة تصل إلى 488 كيلومتراً قبل الحاجة لشحن بطاريتها، بينما يمكن لسيارة RS e-tron GT أن تقطع مسافة تصل إلى 472 كيلومتراً (وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP))، وذلك بفضل البطارية التي تبلغ سعتها الصافية 83.7 كيلووات ساعي. ويمكن شحن بطارية سيارة e-tron GT من 5٪ إلى 80٪ في غضون 22.5 دقيقة فقط عبر محطات الشحن عالية الطاقة (HPC)، مما يجعلها سيارة رياضية توفر أعلى مستويات الكفاءة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بمجرد شحنها لمدة خمس دقائق فقط.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «يمثل وصول سيارتي «أودي إي - ترون جي تي» و«أودي إي - ترون جي تي كواترو» حدثاً استثنائياً لأودي الشرق الأوسط، حيث تعتبر المنطقة من بين الأسواق الأولى على مستوى العالم التي ستوفرها لقاعدة عملائها. وتعد سيارة e-tron GT من السيارات الفريدة التي تنتجها أودي ضمن مجموعتها، فهي سيارة غران توريزمو متفردة ستعيد صياغة فلسفة تصميم هذه الفئة في المستقبل. وتوفر محركاتها الكهربائية القوية أعلى مستويات الأداء الديناميكي والدفع الرباعي الكهربائي. كما تعزز خطوط التصميم الأنيقة والمنحنيات السلسة ديناميكية السيارة وفخامتها في الوقت نفسه، مما يجعلها سيارة كوبيه بأربعة أبواب وإطلالة أنيقة وتقنيات مستقبلية متطورة».

وتواصل أودي استراتيجيتها للتحول إلى شركة لصناعة السيارات الفاخرة المستدامة من خلال إطلاق سيارة e-tron GT. وفي العام 2020، كانت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع أكبر شركة تنتج السيارات الكهربائية الفاخرة بين الشركات الثلاث الكبرى في ألمانيا.

يذكر أن أودي تستثمر في العديد من المبادرات التي تركز على تطوير البنية التحتية للشحن فائق الأداء بالتزامن مع وصول e-tron GT إلى الشرق الأوسط، وذلك للمساهمة في استعدادات المنطقة للسيارات الكهربائية.

وتتوفر السيارتان لتجربة قيادتهما لدى الوكلاء المحليين في دبي وأبوظبي وقطر. كما ستتوفر السيارتان الجديدتان في أسواق أخرى على مدار الـ 12 شهراً المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز