استثمار تاريخي يسرع انتقال «فورد» إلى السيارات الكهربائية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعطت مجموعة فورد الأمريكية دفعاً كبيراً لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية معلنة عن مشروع لإنشاء 4 مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11,4 مليون دولار يوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025.

وأوضحت فورد أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيّد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025.

وستستثمر المجوعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 ملياراً أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن «إس كاي إينوفيشن» المبلغ المتبقي.

ولفتت «فورد» إلى أن هذا أضخم استثمار في تاريخها الممتد منذ 118 عاماً من أجل إقامة مصانع إنتاج جديدة.

وأوضحت أن الاستثمار يأتي دعماً «لهدف الشركة الأبعد مدى، القاضي بإقامة بيئة لصناعة أمريكية مستديمة وتسريع التطور نحو الحياد الكربوني، طبقاً لاتفاق باريس حول المناخ».

ورفعت فورد أهدافها بشأن إنتاج السيارات الكهربائية متوقعة أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 40 إلى 50% من حجم مبيعاتها في العالم بحلول 2030، مقابل 40% في توقعاتها الربيعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بيل فورد بحسب البيان «إنها لحظة تحول حيث ستقود فورد انتقال أمريكا إلى السيارات الكهربائية وستفتتح عهداً جديداً من الصناعة النظيفة والمحايدة للكربون».

وأضاف أن المجموعة ستوفق بين ما كان يعتبر في الماضي متعارضاً، وهو حماية الكوكب وبناء «سيارات كهربائية رائعة ستعجب الأمريكيين» مع المساهمة في ازدهار الولايات المتحدة.

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