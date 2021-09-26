مزاد لـ 13 سيارة

المصدر: سيدني - (أ ف ب)

تباع في مزاد يقام في أستراليا 13 سيارة استُخدمت في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» عام 2015، ما يثير حماسة كبيرة لدى هواة الجمع.

ويشمل المزاد مركبات عدة ظهرت في الجزء الرابع من سلسلة «ماد ماكس» لجورج ميلر، بينها الصهريج الضخم «وور ريج» الذي قادته شارليز ثيرون، أو «ريزر كولا» وهي سيارة من طراز «فورد فالكون اكس بي».

ويثير المزاد اهتماماً في العالم أجمع، خصوصاً من كازينوهات لاس فيجاس أو مهرجان بورنينج مان (الرجل المحترق) في الولايات المتحدة.

ولفت جوف ماكيو، خبير السيارات في دار «لويدز أوكشنز» للمزادات إلى صعوبة وضع قيمة تقديرية لهذه المجموعة، على الرغم من تأكيده رفض بيعها «بسعر متدنٍ».

وفيما ينتهي المزاد، اليوم الأحد، يشترط أصحاب السيارات ال13 أن تباع معا بهدف الحفاظ على جزء من تاريخ السينما.

وعلى الرغم من أن أياً من هذه السيارات لن يُسمح بسيرها على الطرق، استبعد ماكيو أن توقف الشرطة أياً من هذه «الوحوش» الميكانيكية من بينها سيارة «جيجاهورس» المصنعة من سيارتي «كاديلاك دوفيل» سنة 1959 والتي بالكاد يسعها مقرها المؤقت في مستودع في سيدني.

وعزز نجاح الفيلم المكانة البارزة لسلسلة الحركة الأسترالية التي تولى بطولة أول أجزائها النجم ميل جيبسون سنة 1979.

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