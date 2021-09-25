8.2 مليارات دولار لمصنع بطاريات مرسيدس بنز

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

تعتزم دايملر إيه جي الألمانية العملاقة للسيارات الاشتراك مع ستيلانتيس وتوتال إينرجيز للتوسع في حجم مصنعهما الأوروبي للبطاريات بحيث تصل قيمته لأكثر من 7 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لتوريد البطاريات لسيارات مرسيدس بنز الكهربائية التي تنتجها دايملر.

وذكرت دايملر اليوم الجمعة أن حصتها سوف تصل إلى 33% في شركة «أوتوموتيف سيل كمباني» للبطاريات. وتهدف الشركة الجديدة إلى أن تصل طاقتها إلى 120 جيجاوات في الساعة، على الأقل، بحلول نهاية العقد الجاري، في زيادة بواقع الضعف على الكمية التي حددها الشريكان المؤسسان للشركة.

وقالت ستيلانتيس بشكل منفصل إن المشروع ما زال متاحاً لإضافة مزيد من الشركاء.

وسوف تستثمر مرسيدس قرابة 500 مليون يورو في العام المقبل في المشروع، وتتوقع أن يصل إجمالي نفقاتها إلى أقل من مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أولا كالينيوس، المدير التنفيذي لشركة دايملر، قوله إن «هذا الاستثمار يمثل علامة استراتيجية فارقة في مسارنا نحو الحياد الكربوني»، مضيفاً إن «الشراكة الجديدة سوف تسمح لنا بضمان الإمدادات والاستفادة من اقتصادات السعة وتزويد عملائنا تقنية بطاريات فائقة».

وذكر فيليب هوشواه، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة جيفريز للخدمات المالية، أن استثمارات مرسيدس سوف تساعد على «نهوض شركة أوتوموتيف سيل كومباني» باعتبارها شركة أوروبية رائدة محتملة في سباق البطاريات.

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