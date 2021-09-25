«هيونداي سوناتا» قيادة آمنة من دون تعب

المصدر: دبي - البيان

تتمتع «هيونداي سوناتا 2021» بمكانة كبيرة لدى الصانع الكوري إذ تعد السيارة الأكثر مبيعاً بفضل تقنياتها المتطورة العديدة والتي تغطي كل قطعة فيها، ولا سيما تقنيات مساعدة السائق المتقدمة التي تعمل بالخفاء لتحرر من يجلس على مقعد القيادة من مخاوف وإجهاد القيادة فترات طويلة.

ومنذ بداية فكرة تطوير «سوناتا» سيطر مفهوم الحس الرياضي الاستثنائي على مراحل التطوير، سواء في تطوير التصميم الخارجي أو ديناميكية القيادة، ولأن السائق العصري يبحث دوماً عن تجربة ممتعة ومتميزة وذات طابع شخصي، فإن السيارة تستجيب لشغفه وتلبي رغباته من خلال مجموعة من مزايا الاتصال والراحة.

وتنفرد السيارة بأسلوب أنيق يمنح مالكها مكافآت مهمة تشمل مزايا التصميم المبتكرة مثل تقنية الإضاءة الخفية المتدرجة التي تمنح سيارة سوناتا جمالاً إضافياً، إذ تتعزز شخصيتها ذات التقنية العالية من خلال مجموعة مصابيح خلفية وأمامية «ليد» كاملة الإضاءة. ولكي تؤكد السيارة أداءها العالي، فقد تم تزويدها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة اختيارية وإطارات بيريللي المتميزة.

وبمجرد دخول السيارة سيكتشف قائدها أن الكمال الذي يتطلع إليه في قيادة مثالية أصبح في متناول يديه بفضل التقنيات المتطورة المستخدمة لمساعدته على الذهاب إلى وجهته من دون أي مشكلات، إذ تضم العديد من وسائل الأمان ومن بينها المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية، وتحذير السائق، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومساعد الخروج الآمن، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وتحويل مفرق الطرق.

ويمنح النظام الصوتي المتميز من «BOSE» في السيارة تجربة صوتية استثنائية، ما يجعل قائدها يشعر كأنه في حفل موسيقي حي. وتأتي ترقية النظام الصوتي مع 12 مكبر صوت تم ضبطها بعناية فائقة، لتمنح صـوتاً محيطياً ومركزياً مدهشاً.

وتستمد السيارة قوتها من محرك «سمارت ستريم» رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 285 حصاناً وعزم دوران 422 نيوتن لكل متر، مقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية. ومن المعروف أن هذا المحرك يتميز بمبرد داخلي من الماء إلى الهواء، وتبريد منفصل متغير لمجموعة الأسطوانات ورأسها، ومشعب عادم متكامل في رأس الأسطوانة.

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