إطلاق «لاند كروزر طراز جي آر سبورت» الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت الفطيم تويوتا عن إطلاق طراز جي آر سبورت المُرتقب من سيارة لاند كروزر في المنطقة، في خطوة ترتقي بالمكانة المرموقة لإحدى أفضل السيارات أداءً على الطرقات الوعرة في الشرق الأوسط، وتقدم السيارة أداءً منقطع النظير على مختلف الطرقات يتكامل مع مقصورة داخلية فسيحة وعالية الجودة تضمن تجربة راقية في كل رحلة.

وحافظت لاند كروزر، منذ إطلاقها في عام 1951، على مكانتها بين أبرز الخيارات المفضلة لدى العملاء بفضل مستويات الجودة والمتانة والموثوقية العالية التي تعكس خبرة تويوتا الراسخة في القطاع. ويتميز الطراز الجديد، الذي صدر بعد 70 عاماً، بتحسينات غير مسبوقة على الهيكل الأساسي للسيارة ومجموعة نقل الحركة في السيارة التي تتربع على عرش فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

وشاركت سيارة لاند كروزر لأول مرة في رالي داكار، الأصعب من نوعه في العالم، في عام 1995، ولم تتخلف عن المشاركة فيه تحت فئة السيارة التجارية منذ أكثر من 25 عاماً. وتأتي التحسينات في سيارة لاند كروزر الجديدة (السلسلة 300)، وطراز جي آر سبورت على وجه الخصوص، نتاج أكثر من 25 عاماً من الخبرة المُكتسبة من هذه الفعالية الرياضية التي تشهد منافسات شديدة..

واستفادت الشركة من ملاحظات السائقين المشاركين في الرالي في تطوير طراز جي آر سبورت، لإدخال تحسينات لتعزيز أمان السيارة وسهولة قيادتها، ودعم قدرتها على تخطي أصعب ظروف القيادة. ويخطط فريق سيارة لاند كروزر للمشاركة في رالي داكار بسيارة من طراز جي آر سبورت (السلسلة 300)، ابتداءً من سباق عام 2023 فصاعداً.

وتؤكد تويوتا ثقتها في أبعاد تصميم السيارة، والتي أثبتت فاعليتها وحافظ المهندسون عليها دون تغيير، على الرغم من اعتماد تويوتا لمنصتها الجديدة تي إن جي إيه. وجاءت هذه التحسينات الجديدة، مثل تقليل وزن السيارة، وخفض مركز ثقلها، واعتماد مجموعة نقل حركة جديدة، وإضافة عناصر جديدة على التصاميم الداخلية والخارجية، وميزات أمان متقدمة، بالاستفادة من خبرة تويوتا الفنية المتراكمة على مدى سنوات عدة وأحدث التقنيات.

وينفرد طراز جي آر سبورت الجديد بميزات حصرية جديدة، تتضمن نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني، الأول من نوعه في العالم، الذي يتحكم بتعديلات الثبات والاستقرار، إذ يسهم في تعزيز استقرار القيادة ضمن المدينة والارتقاء بأداء السيارة على الطرق الوعرة إلى مستوى متقدم، حيث يتحكم إلكترونياً وتلقائياً بالمخمدات الأمامية والخلفية بشكل مستقل، ويتكيف مع الظروف المختلفة للطرقات وحالة كل عجلة على حدة ليقدم تعديلات أكثر دقة تؤمن استقراراً أكبر.

وإضافة إلى ذلك، تساعد شاشة العرض ثلاثي الأبعاد الجديدة لمراقبة التضاريس المختلفة السائق على تحديد حالة الطرقات حول السيارة، وهي تقنية جديدة في سيارات تويوتا تجعل عمليات التوجيه والمناورة بالسرعات المنخفضة أكثر أماناً وموثوقية. ويعزز وضع الضبط التلقائي من قدرات نظام الاختيار متعدد التضاريس من خلال إجراء التعديلات اللازمة وفقاً لطبيعة أسطح الطرقات، سواء كانت رملية أو صخرية أو ترابية أو طينية، كما تحتوي السيارة على نظام التحكم بالزحف وخاصية المساعدة عند الانعطاف.

وتم تزويد طراز جي آر سبورت بجهاز استشعار لعزم الدوران الانزلاقي التفاضلي المحدود، يساعد على تحسين الأداء على مختلف الطرقات الوعرة، إضافة إلى شبكة مبرد متميزة ومصدات أمامية وخلفية استثنائية، فضلاً عن تركيب حصري لقوس العجلات وعتلة التأرجح، وواقيات خلفية فريدة للطين، وشعار أنيق في الأمام والخلف وعلى الجانبين، فضلاً عن ملصقين مميزين على البابين الخلفيين، وشعار خاص باسم السيارة. كما تنفرد السيارة في تصميمها الداخلي بعجلة قيادة مميزة مغلفة بالجلد وشاشة إقلاع خاصة، إلى جانب شعار جي آر على المقعدين الأماميين وألواح آلية من ألياف الكربون.

وقال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: نحن متحمسون بما نشهده من تجاوب كبير مع الكشف عن سلسلة سيارات لاند كروزر 300 الجديدة كلياً، والتي رسخت مكانة هذه السيارة وحضورها في تراث وتاريخ الإمارات.

ونعتز بتمسك عملائنا بولائهم لسياراتنا، ونفتخر بإطلاق طراز جي آر سبورت، لتلبية رغبات عملائنا من عشاق السيارات الرياضية، بعد مضي بضعة أشهر فقط من الكشف عن السلسلة، وهو ما يرسي معايير جديدة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. ويقدّم طراز لاند كروزر جي آر سبورت الجديد كلياً أفضل أداء على الطرق الوعرة على الإطلاق ويوفر تجربة قيادة لا مثيل لها على مختلف الطرقات، ونحن واثقون بأننا سنحافظ على زخم العمل والنشاط الذي بدأ قبل بضعة أشهر، بفضل التحسينات غير المسبوقة على أداء السيارة وتصميمها الخارجي والداخلي المميز والذي يتيح للعملاء السفر على أقسى الطرقات بكل سهولة وراحة، بالإضافة إلى المزايا المُصممة خصيصاً لهذا الطراز.

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