«مازيراتي» تكشف عن سيارة «جريكاليه» الجديدة 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مازيراتي، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن موعد الظهور العالمي الأول لسيارة جريكاليه الجديدة كُلياً، في 16 نوفمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية.

واختارت مازيراتي اسم جريكاليه، الذي يعني الرياح الشمالية الشرقية، رغبة الشركة بإبراز قدرات سيارتها الجديدة على تزويد عشاقها بتجربة استثنائية في كل يوم. ويشكّل الإعلان عن الموعد بداية العدّ التنازلي الرسمي للتعرف على هذا الطراز الجديد بما يحمله من مزايا متفردة.

وتحظى مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم، إذ بدأ ذلك في عام 1963 من خلال سيارة ميسترال الشهيرة، والتي تلتها سيارات جيبلي وبورا وخماسين.

بينما أطلقت الشركة سيارة ليڤانتي في عام 2016، لتكون أول سيارة رياضية متعددة الأغراض من إنتاج الشركة.

وتكشف مازيراتي عن سيارة جريكاليه الجديدة، التي ستلعب دوراً رئيسياً في مسيرة الشركة وسترتقي بتجربة القيادة اليومية إلى آفاق جديدة مذهلة واستثنائية.

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