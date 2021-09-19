ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية المستعملة
ارتفعت أسعار السيارات المستعملة مرة أخرى في الولايات المتحدة، بعد انخفاضها خلال فصل الصيف الماضي.
وصعد مؤشر «مانهايم لقيمة السيارات المستعملة»، الذي يقيس اتجاهات أسعارها، بنسبة 3.6% في النصف الأول من سبتمبر الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من الشهر السابق، في أول ارتفاع شهريّ منذ مايو الماضي، وقفز المؤشر بنسبة 24.9% على مستوى الفترة نفسها في العام الماضي.
قالت ميشيل كيرب، محللة تنفيذية لدى شركة «كوكس أوتوموتيف»: «يبدو أن التجار يعمدون إلى زيادة مخزونهم من السيارات المستعملة، حتى يكون لديهم ما يبيعونه مع استمرار انخفاض مخزون السيارات الجديدة».
يقول صناع السيارات: إن إنتاج سيارات جديدة خلال فصل الخريف سوف يظلّ محدوداً، بسبب نقص المعروض من الرقائق الإلكترونية، وانتشار«كوفيد 19».