ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية المستعملة

المصدر: (نيويورك- بلومبرغ)

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة مرة أخرى في الولايات المتحدة، بعد انخفاضها خلال فصل الصيف الماضي.

وصعد مؤشر «مانهايم لقيمة السيارات المستعملة»، الذي يقيس اتجاهات أسعارها، بنسبة 3.6% في النصف الأول من سبتمبر الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من الشهر السابق، في أول ارتفاع شهريّ منذ مايو الماضي، وقفز المؤشر بنسبة 24.9% على مستوى الفترة نفسها في العام الماضي.

قالت ميشيل كيرب، محللة تنفيذية لدى شركة «كوكس أوتوموتيف»: «يبدو أن التجار يعمدون إلى زيادة مخزونهم من السيارات المستعملة، حتى يكون لديهم ما يبيعونه مع استمرار انخفاض مخزون السيارات الجديدة».

يقول صناع السيارات: إن إنتاج سيارات جديدة خلال فصل الخريف سوف يظلّ محدوداً، بسبب نقص المعروض من الرقائق الإلكترونية، وانتشار«كوفيد 19».

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