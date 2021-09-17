انخفاض مبيعات سيارات الركاب بأوروبا في أغسطس
أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاض تسجيل سيارات الركاب في أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك بعد ارتفاع لمدة أربعة أشهر.
وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 19.1 % في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 23.2 % في يوليو الماضي. وبلغت المبيعات 622 ألفاً و993 وحدة خلال شهر أغسطس الماضي. بروكسل - د ب أ
وسجلت أكبر أسواق السيارات تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت إسبانيا أكبر نسبة تراجع في المبيعات بلغت 28.9 %. وانخفضت مبيعات السيارات في إيطاليا بنسبة 27.3 % وفي ألمانيا بنسبة 23% وفرنسا بنسبة 15%.
وارتفع حجم المبيعات خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري ليبلغ 6.8 ملايين سيارة جديدة.