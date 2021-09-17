انخفاض مبيعات سيارات الركاب بأوروبا في أغسطس

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاض تسجيل سيارات الركاب في أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك بعد ارتفاع لمدة أربعة أشهر.

وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 19.1 % في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 23.2 % في يوليو الماضي. وبلغت المبيعات 622 ألفاً و993 وحدة خلال شهر أغسطس الماضي. بروكسل - د ب أ

وسجلت أكبر أسواق السيارات تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت إسبانيا أكبر نسبة تراجع في المبيعات بلغت 28.9 %. وانخفضت مبيعات السيارات في إيطاليا بنسبة 27.3 % وفي ألمانيا بنسبة 23% وفرنسا بنسبة 15%.

وارتفع حجم المبيعات خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري ليبلغ 6.8 ملايين سيارة جديدة.

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