افتتاح صالة عرض جديدة للسيارات الفارهة بحضور نجوم الفن والإعلام

المصدر: البيان

افتتح في دبي الأسبوع الماضي، معرض "ليفانت"، وهو عبارة عن صالة عرض جديدة للسيارات الفخمة لصاحبها فهد التركاوي، الذي احتفى بمشروعه بالتزامن مع الاستعدادات لافتتاح الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي الذي تحتضنه إمارة دبي ودولة الإمارات ابتداء من 1 أكتوبر المقبل، وعلى مدى 6 أشهر وسط حضور عالمي واسع.

وخلال حفل الافتتاح، كان التركاوي في استقبال حشد من نجوم الفن والإعلام الذين وفدوا إلى المكان لمشاركته بهجة الحدث وتقديم التهاني، ومنهم المغنية شذى حسون والإعلامي هشام حداد والفنانان محمد المجذوب ويزن السيد، الذين قدموا التهاني أيضاً للبلوغرز زينة لؤي بإطلاق شركتها الخاصة لتنظيم الفعاليات.

وأوضحت زينة بأن شركتها "زينة لؤي" المتخصصة بتنظيم الحفلات والفعاليات، تتميز بأفكار مبتكرة ومميزة. بينما قال صاحب معرض ليفانت فهد التركاوي إن هذا الفرع متخصص ببيع وعرض السيارات الفخمة والفارهة التي يهتم بها النخبة والذواقة في مجتمع الإمارات. وشكر زينة لرعايتها وتنظيمها هذا الحفل المميز.

وتخلل الحفل "ستاند آب كوميدي" خاص قدمه الإعلامي والفنان هشام حداد.

يذكر أن زينة لؤي ولدت في بغداد، ثم انتقلت للعيش في الإمارات، وأكملت دراستها الجامعية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا – تخصص هندسة معمارية.

وبدأت زينة مشوارها المهني عبر منصات مواقع التّواصل الاجتماعيّ ليصبح لديها جمهور كبير.

فيما بعد، قدمت زينة أول برنامج لها بعنوان The Signature والذي حقق نجاحاً باهراً. كما شاركت في "يالله نتعشى" و Beauty match with Joelle.

إلى جانب ذلك، خاضت زينة أول تجربة سينمائية لها في هذا العام بمشاركتها في مسلسل " 60 يوم" الذي يعرض على قنوات الإمارات وأبوظبي وMbc.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز