«إنفينيتي الشرق الأوسط» تعزز تجارب العملاء بشراكة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إنفينيتي الشرق الأوسط عن توسيع شراكتها للتسويق العالمي والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي مع شركة «بابليسيز جروب» متمثلةً بفريق «بابليسيز كيو»، لتشمل خدمات دعم تجارب العملاء في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية طموحات إنفينيتي وتحقيق أهدافها الرامية إلى تحسين تجارب العملاء وتحويلها إلى واقع ملموس، في إطار سعيها إلى دخول حقبة جديدة من الإنتاج تركز على تعزيز هوية علامتها التجارية.

وقال نديم غريّب المدير العام للتسويق وتجربة العملاء والعلاقات العامة لمجموعة الأسواق الدولية التابعة لشركة إنفينيتي: يسعدنا الإعلان عن توسيع شراكتنا مع «بابليسيز كيو» لتشمل جوانب متعددة من عمليات التسويق، كالتجارة الإلكترونية وتحليل البيانات وتطوير حلول مبتكرة وديناميكية لتحسين كفاءة عملياتنا. وتستند هذه الخطوة إلى ثقتنا الكبيرة بقدرة الفريق على مساعدتنا على تحقيق طموح الشركة وسعيها لتطوير تجربة المستخدم وتقديمها وفق أرفع المستويات.

وأضاف غريّب: انعكست النتائج الاستثنائية التي قدمها فريق «بابليسيز كيو» منذ انطلاق شراكتنا الدولية في مارس الماضي على تصاميم السيارات، والتي كان آخرها الكشف عن إطلاق سيارة إنفينيتي QX60 المبتكرة والجديدة كلياً بنسختها لعام 2022. ونؤكد مواصلة هذا النجاح الكبير مع استعدادنا لبداية مرحلة جديدة في مسيرة إنفينيتي، وتقديم مجموعة جديدة من طرز السيارات في الأشهر المقبلة.

وتعمل إنفينيتي على الاستفادة من خبرات فريق «بابليسيز كيو» في التخطيط الاستراتيجي وحلول التنفيذ وتحليل البيانات لتحسين تجارب العملاء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ قيم علامتها التجارية المتمحورة حول الإنسانية والجرأة والتجدد، وربط تاريخ العلامة العريق وإرثها الحضاري بواقعها الحالي ومستقبلها المشرق.

وستعمل الشركتان معاً على استخدام أفضل التقنيات المتوافرة لاتباع منهجية مبتكرة، تعتمد على رؤية الشركة وتحليل البيانات والفكر الإبداعي للتأكيد على رسالتها المتمثلة بتعزيز رضا العملاء في المنطقة ضمن إطار ثقافي ملائم.

من جانبه، قال توني وازن الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتاس في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والراعي التنفيذي لفريق «بابليسيز كيو»: يسرنا ترسيخ شراكتنا مع إنفينيتي، إذ نعمل مع الشركة على تحويل طموحاتها الخاصة بتجارب العملاء إلى واقع ملموس، وذلك من خلال التعاون الوثيق معها لتطوير طرائق الربط والتواصل القائمة وتحسينها.

وأضاف وزان: تجمع رؤيتنا الشاملة بين التفكير الإبداعي وحلول تصميم تجارب العملاء وأحدث العناصر التقنية التي يوظفها فريقنا لوضع خطط شاملة تربط بين مختلف الجوانب التي تجسد علامة إنفينيتي وقيمها. وستتمكن إنفينيتي، من خلال قدرات الفريق الاستثنائية، من تخصيص تجربة القيادة على نطاق واسع، عن طريق الاستفادة من منصة «بايس» العالمية، إلى جانب تقديم أفضل الحلول والمخططات الاستراتيجية والتشغيلية والتحليلية.

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