«نيسان» تقدّم فرصة الفوز بسيارة «باترول» احتفالاً بالذكرى السبعين على الإطلاق

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين على طرح باترول عالمياً، أطلقت نيسان مسابقة حصرية في الشرق الأوسط تقديراً للحب اللافت، الذي يكنّه سكان المنطقة لهذا الطراز. وتهدف مبادرة نيسان التي تنطلق في سبتمبر إلى الاحتفال بسيارة تتمتع بتراث متجذّر في المنطقة منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي وتكريماً للمالكين بمنحهم فرصة الفوز بسيارة باترول جديدة.

وستنطلق المسابقة في كل من أبوظبي ودبي والسعودية وتدعو مالكي باترول لتحميل الصور ومشاركة قصصهم ومغامراتهم على موقع مخصص للمسابقة يمكن الدخول إليه هنا*. تنقسم المسابقة إلى ثلاث مراحل وستبدأ بنشر المشاركين فيها صورهم وقصصهم المتعلقة بطراز باترول. بعدها، يتعين على المشاركين الذين يتمّ اختيارهم أخذ سيارتهم لتخضع لفحص فني في ورشة عمل معتمدة، على أن يحدد لاحقاً تصويت الجمهور ثلاثة فائزين، واحد في كل سوق، سيحصل على سيارة نيسان باترول جديدة.

وقال عبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق في نيسان الشرق الأوسط: تشتهر نيسان باترول بتراثها العريق حيث باتت جزءاً من النسيج الاجتماعي للمنطقة. فقد استحوذت على قلوب وعقول محبي السيارات فيما تواصل ترسيخ مكانتها كبطل الدروب جامعةً بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر ومتطلّعة نحو المستقبل. وتعتبر هذه المسابقة تكريماً لعملائنا القدامى والحاليين وترحيباً بكلّ منضمّ إلى قاعدة عملائنا المتنوعة في المستقبل.

تقام المسابقة بالتعاون مع «ArabGT.com»، أكبر شبكة سيارات عبر الإنترنت في العالم العربي، وبرعاية شركاء نيسان في أبوظبي ودبي والسعودية: المسعود للسيارات في أبوظبي والعين، والشركة العربية للسيارات في دبي والمناطق الشمالية، وبترومين في الرياض وجدة والدمام.

وستتولى لجنة تحكيم تضمّ خبراء من نيسان الشرق الأوسط ونيسان السعودية وشركاء نيسان في أبوظبي ودبي والسعودية وعرب جي تي، اختيار أفضل قصص وسيارات باترول. وبعد التحكيم وإجراء الفحص الفني، سيتنافس المتسابقون النهائيون في كل سوق وجهاً لوجه في إطار تصويت الجمهور عبر الإنترنت وسيحصل ثلاثة فائزين، واحد في كل سوق، على سيارة نيسان باترول جديدة.

يشار إلى أنّ أبواب المشاركة في المسابقة ستبقى مفتوحة حتى 30 سبتمبر 2021، ويمكن للراغبين في الانضمام إليها تقديم مشاركاتهم للفوز بسيارة باترول جديدة.

وعملت باترول منذ طرحها في المنطقة في خمسينيات القرن الماضي على تلبية احتياجات العملاء حيث تتميز بكونها سيارة استثنائية عالية الأداء على الطرق الوعرة وخارجها. وقد تطورت باترول على مر السنين لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المنطقة وباتت مجموعة طرازاتها تضمّ باترول، وباترول نيسمو، وباترول سفاري، وباترول سوبر سفاري.

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