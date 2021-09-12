«كونتيننتال» تطرح مجموعة إطارات رياضية جديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «كونتيننتال» الألمانية الرائدة في تطوير الإطارات الراقية، عن مجموعة إطاراتها الجديدة للأداء العالي والتي تحمل اسم «SportContact 7». وتتميّز هذه الإطارات بتقنياتها الجديدة، مثل التصميم المتكيِّف للمداس الذي يتلاءم مع الأسطح المختلفة للطرق، والنمط المحدَّد للمداس وفقاً للحجم. بناءً عليه، توفر هذه الإطارات متعة القيادة القصوى لمجموعة مختلفة من المركبات الرياضية.

جرى تطوير مجموعة الإطارات الجديدة لسيارات الأداء العالي الفائق مثل «ألفا روميو جوليا كوادريفوليو»، وسلسلة RS من «أودي»، وسلسلة M الرياضية من «بي إم دبليو»، بالإضافة إلى «بورشه 911 كاريرا»، والعديد من المركبات التي تأتي من AMG، و«لامبورغيني» و«ماكلارين» وغيرها العديد من الأسماء الأخرى.

وتتوفر هذه الإطارات من الجيل الجديد بما مجموعه 42 طرازاً مختلفاً مع أحجام تتراوح بين 19 و23 إنشاً، وهي تمنح السائقين مستويات متميّزة من الأداء العالي والتحكّم الاستثنائي ونحو 10 بالمئة أكثر من المسافة القابلة أن تقطعها بالمقارَنة مع سابقاتها. لكن الأمر لا يتوقّف عند هذا – بل إن مجموعة منتجات «SportContact» ستتوسّع أكثر خلال العام المقبل.

وقال البروفيسور بورخارد ويس، رئيس الأبحاث والتطوير ضمن قسم الأعمال الدولية لإطارات الاستبدال لسيارات الركّاب والشاحنات الخفيفة في «كونتيننتال»: عبر التصميم المتكيِّف وغير المتماثل للمداس، فإن الإطارات الجديدة يمكنها أن تتلاءم مع العديد من ظروف الطرق المختلفة. وهذا من شأنه أن يضمن التحكّم الدقيق وخصائص السيطرة العالية، حتى أثناء السير بسرعات مرتفعة.

وأضاف: يتعرّض الإطار لكثير من الضغوطات عند خضوعه لمتطلّبات متزايدة. وفي هكذا ظروف، يمنح المداس المتكيِّف الجديد السلامة والثقة أثناء القيادة، إلى جانب الثبات الدقيق جداً عند الانعطاف خلال القيادة في ظروف الطرق الجافّة والرطبة على حدّ سواء.

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