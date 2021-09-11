«نيسان ألتيما» تتألق بتقنية «برو بايلوت»

المصدر: دبي - البيان

شهد الطراز الجديد من «نيسان ألتيما» المزودة بتكنولوجيا «برو بايلوت» إقبالاً كبيراً على الشراء، حيث نجح الصانع الياباني أن يتميز في هذا الطراز بنظام مساعدة حقيقية للسائق للحد من الإجهاد، ولضمان الراحة والمتعة في كل رحلة، يضاف إلى ذلك كله التصميم الأنيق للسيارة.

وبدخولها عامها الثالث من الإنتاج، تقدم «نيسان ألتيما 2021» تقنية «برو بايلوت» الأولى في نوعها مع فئة (SL) الراقية، لتشكّل إضافة قيّمة إلى القائمة الشاملة من ميزات التنقل الذكي التي تطورها نيسان. وتعتبر «برو بايلوت» تقنية فائقة التطور تم تصميمها لتعزيز ظروف القيادة المختلفة، مع المزيد من أنظمة المساعدة الديناميكية للسائق، والتي تقلل من مستوى التسارع والتوجيه واستخدام الفرامل، ما يؤدي إلى تخفيف الإجهاد الذي يلحق بالسائق. ويكتمل الدعم الذي يقدمه النظام في أثناء القيادة على المنحنيات الخفيفة، مع إمكانية ركن السيارة وإدخالها بسهولة في المكان.

وتساعد «نيسان ألتيما 2021» المزودة بتقنية «برو بايلوت» في التأسيس لمرحلة مهمة في رحلة نيسان وتوجيه المستقبل نحو المزيد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي يتم تصميمها لمراعاة راحة السائق.

ويمكن لنظام «برو بايلوت» إبطاء السيارة إلى مستوى التوقف التام، والتحكم بها في ظروف الازدحام المروري، وذلك من خلال الجمع بين تقنيات نيسان الذكية التي تساعد في التحكم بالسرعة والمساعدة في التوجيه. وتستخدم هذه التقنية كاميرا أمامية ورادار أمامي، إضافة مجسات الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية لمساعدة السائقين على البقاء وسط مسار القيادة، والإبقاء على سرعات السيارة، والحفاظ على فجوة مع السيارة الموجودة أمامها إذا تباطأت بمستوى أقل من سرعة الضبط.

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