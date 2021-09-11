«هوراكان إيفو» أسرع «لامبورغيني» في التاريخ

المصدر: دبي - أحمد صديق

طرحت شركة «أوتو موبيل لامبورغيني» السيارة الجديدة «هوراكان إيفو» والتي تجسد الجيل القادم من السيارات الرياضية الفائقة استناداً إلى أداء خارق وغير مألوف في القيادة بفضل التحكم الديناميكي الجديد كلياً في هذا الطراز. وقد وضعت شركة «AMS Performance» الأمريكية بصماتها على هذا الطراز بإدخال جملة من التعديلات، تركزت بشكل كبير على نطاق المحرك وبعض الترقيات الميكانيكية، استطاعت من خلالها تحويل السيارة الشهيرة إلى أسرع طرز «لامبورغيني» على الإطلاق، مع سرعة قصوى تزيد على 325 كيلومتراً في الساعة.

وعزمت «لامبورغيني» عند تصميم هذا الطراز على قيادة التقدم إلى أعلى مستوى من تقنيات السيارات الرياضية الفائقة. وقال ستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الأمر تطلب القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها طرازات هوراكان والذي يجمع بين أحدث تقنيات التحكم الديناميكي في السيارة لتضخيم تجربة قيادة يومية غير عادية.

وتتميز السيارة بمحرك لامبورغيني V10 بسعة 5.2 ليترات يعمل بسحب الهواء الطبيعي، وقد تم ترقيته لإنتاج طاقة أعلى وصوتاً قوياً، مع صمامات سحب التيتانيوم ونظام العادم خفيف الوزن. وتبلغ قوة السيارة 640 حصاناً (470 كيلوواط) عند 8000 دورة في الدقيقة مع 600 نيوتن متر من عزم الدوران عند 6500 دورة في الدقيقة، مع وزن جاف يبلغ 1422 كجم، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية ومن 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة في 9.0 ثوانٍ. ويتم تحقيق الفرملة من 100 كم /‏‏‏ ساعة إلى 0 في 31.9 متراً فقط.

وتتميز السيارة بتوجيه جديد للعجلات الخلفية من «لامبورغيني» ونظام توجيه عزم الدوران يعمل على العجلات الأربع، بينما يوجد في قلب السيارة الميزة الجديد وهي وحدة معالجة مركزية تتحكم في كل جانب من جوانب السلوك الديناميكي للسيارة، والدمج الكامل لجميع الأنظمة الديناميكية للسيارة والإعداد لتوقع الخطوة التالية واحتياجات السائق، وتفسير ذلك إلى ديناميكيات قيادة مثالية.

يشار إلى أن نظام التوجيه الديناميكي المحسن من لامبورغيني موجود في هذا الطراز وهو قادر على توفير استجابة أعلى في الزوايا بينما يتطلب زوايا توجيه منخفضة، حيث يقترن الآن بتوجيه العجلات الخلفية من أجل ضمان الرشاقة عند السرعة المنخفضة، فضلاً عن أقصى درجات الاستقرار في المنعطفات عالية السرعة وتحت الكبح في أقسى الظروف.

ويحدد التصميم المميز التفوق الأيروديناميكي وديناميكيات القيادة المحسّنة لهذه السيارة، حيث يمنح المصد الأمامي الجديد السيارة شخصية منخفضة وحازمة، لكن الأهم من ذلك أنه يضمن الكفاءة الديناميكية الهوائية عبر الفاصل الأمامي مع الجناح المدمج.

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