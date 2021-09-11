«ستروين C5 إيركروس» تصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة الرستماني التجارية، الوكيل الحصري لسيارات «ستروين» في الإمارات الطراز الجديد «ستروين C5 إيركروس» والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدام، كما زودت بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إخراج قوة قدرها 165 حصاناً، و240 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 6 سرعات.

تم تجهيز السيارة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها فرامل «ABS» مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة عند المرتفعات، ومرايات جانبية كهربائية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، مع مثبت سرعة ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، منظومة الوسائد الهوائية.

وبلغت القياسات الهيكلية لـ «ستروين C5 إيركروس» بنسبة طول قدرها 4500 مم، وعرض يبلغ 2 متر، و1689 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2730 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين قياسية يبلغ قياسها 580 لتراً، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو 7 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر في الساعة.

وتضمنت السيارة أبرز التعديلات والتجهيزات التي زودت في تلك الفئة هي تغير إضاءة المصابيح الأمامية إلى «Eco-Led»، تحتوى على تجهيزات وكماليات عدة، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، النظام الذكي لركن السيارة، فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، حساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصات، وشاشة وسائط 8 بوصات.

وكانت شركة «الرستماني التجارية» قد افتتحت أول صالة عرض نموذجية لها في دبي. وترتكز الصالة الجديدة على مفهوم التصميم المعماري الحضري، وهي تتميّز بباقة من الخصائص البارزة بما فيها الأصالة والراحة والمزايا التفاعلية، وسوف توفر للعملاء تجربة فريدة من نوعها.

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