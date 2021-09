«شفروليه» تكشف عن تحسينات رئيسية في «سيلفرادو» الجديد

المصدر: دبي - البيان

كشفت «شفروليه» أمس عن «سيلفرادو» الجديد الذي يُعتبَر نسخة محدَّثة جداً من الشاحنة الأفضل مبيعاً لدى العلامة التجارية، وهو الآن يمنح العملاء المزيد من الخيارات والتقنيات والقدرات الأعلى على الدروب الوعرة، وذلك قبيل ظهوره للمرّة الأولى في الشرق الأوسط الصيف المقبل.

ومن التطوّرات الأحدث التي يشهدها «سيلفرادو» الجديد هي تقديم طراز «سيلفرادو ZR2» الأول على الإطلاق، وهو عبارة عن شاحنة جديدة للدروب الوعرة رائدة من «شفروليه»، ويشكّل الإضافة الأحدث للمجموعة الناجحة من شاحنات البيك-أب ذات القدرات العالية على الدروب الوعرة، بما فيها طراز Z71 الأسطوري وTrail Boss المرفوع مباشرة من المصنع.

ويتمتّع «سيلفرادو» الجديد بتصميم خارجي معزَّز يؤكّد على الحضور القوي والديناميكيات العالية التي قدّمهما هذا الجيل سنة 2019، وكذلك بمقصورة داخلية جديدة معبِّرة مع تكامل للتقنيات المتطوّرة. ومن ضمن التغييرات البارزة هناك شاشة لمس مائلة رائدة بفئتها حجم 13.4 بوصة متوفرة قياسياً في طرازات LT، RST، LT Trail Boss وZR2، بالإضافة إلى شاشة لمعلومات السائق قابلة للتخصيص حجم 12.3 بوصة تحلّ مكان لوحة العدّادات التقليدية.

حب المغامرة

وقالت شارون نيشي، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «يُعدّ «سيلفرادو» أيقونة ضمن ثقافة السيارات في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة واسعة من العملاء الشغوفين به والذين يبحثون دوماً عن مركبة ترتقي دوماً لمستوى تطلّعاتهم وحبّهم للمغامرة على الدروب الوعرة. و«سيلفرادو» الجديد للعام 2022 لن يلبّي متطلّبات العملاء فحسب، بل سيتخطّاها أيضاً ويمنحهم المزيد من الخيارات وتصميماً أرقى ومعزَّزاً أكثر مع العديد من الخيارات التقنية الحديثة. ومع طرح فئة تجهيزات ZR2 المخصَّصة للدروب الوعرة للمرّة الأولى على الإطلاق، فإننا نمنح بذلك العملاء المزيد من المتعة والتشويق على الدروب الوعرة أكثر من أي وقت مضى».

رياضة المحركات

وقال دوم ليستر، كبير مهندسي «جنرال موتورز» لنسخ الأداء العالي والقطع وهندسة رياضة المحرّكات: «تنافس «شفروليه» منذ فترة عبر نسخة نموذجية من «سيلفرادو ZR2» على بعض أصعب مسارات الدروب الوعرة وأكثرها قساوة وتطلّباً ضمن سلسلة سباقات Best in the Desert. ولقد طبّقنا ما تعلّمناه من السباقات وتجارب صحراء مواب في ZR2 الجديد بهدف توفير باقة فائقة القدرات توحي بالثقة العالية، لكن في الوقت ذاته لا تؤثر عليك سلباً على الطرقات العامّة السريعة بفضل جودة الركوب المتوفرة. وهو بالتالي يتميّز بكونه قادراً ومريحاً على حد سواء».

​

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز