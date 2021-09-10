«الحبتور للسيارات» تطرح «خصم ميتسوبيشي الكبير»

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم شركة الحبتور للسيارات، الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات، السعادة لعملائها مع عرض «خصم ميتسوبيشي الكبير» وسيكون في انتظار العملاء تجربة ربح مضمونة مع لعبة الكّل رابح للفوز بتذاكر لحضور عرض لابيرل، أو تسجيل مجاني أو عشاء مجاني لشخصين في مطعم غونباتشي.

بالإضافة إلى إمكانية اختيار العرض الذي يناسبهم مثل تمويل بدون فوائد لعامين أو تأمين مجاني لعامين أو استرداد نقدي. وبالتالي يحصل عملاء ميتسوبيشي، السيارات اليابانية ذات القيمة الأفضل، على أفضل قيمة مقابل أموالهم وفرص كبيرة للتوفير وجوائز رائعة.

تتوفر طرازات ميتسوبيشي بأسعار مناسبة وبدفعات شهرية تبدأ من 1,479 درهم لسيارة مونتيرو سبورت الأنيقة، ومن 1,432 درهم لسيارة باجيرو الأسطورية، ومن 1,227 درهم للـ SUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر، وإيكليبس كروس متعددة المزايا من 1,212 درهم، و ASX الذكية من 985 درهماً، ومن 977 درهماً للسيارة العصرية الجديدة ذات المقاعد السبعة إكسباندر.

وقال رافين مدير عام المبيعات في شركة الحبتور للسيارات – ميتسوبيشي «مع نهاية فصل الصيف وبداية العام الدراسي الجديد، يجد العملاء الذين كانوا يبحثون عن سيارة SUV جديدة أنفسهم أمام عرض رابح من كل الاتجاهات، حيث يمكنهم اختيار سيارة الـ SUV المفضلة عندهم، بأسعار لا تصدق وفرص مؤكدة للفوز بجوائز رائعة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار العرض الذي يناسبهم، ليكون هذا أفضل وقت لاتخاذ قرار شراء سيارة جديدة».

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