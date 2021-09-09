«أبو غالي موتورز» ترتقي بتجربة العملاء في سوق السيارات بالتعاون مع «إس إيه بي»

المصدر: القاهرة- البيان

دعماً لاستراتيجيتها نحو التحول الرقمي، تقود مجموعة «أبو غالي موتورز»، إحدى أكبر شركات السيارات في مصر، مسيرة الإبداع والابتكار في سوق السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغة قيمتها 12 مليار دولار، لتواصل جهودها في التحول الرقمي، بالشراكة مع عملاقة التكنولوجيا العالمية «إس إيه بي» SAP، ويُعد سوق السيارات في مصر، الأسرع نمواً في هذه المنطقة، التي تسجل مبيعات سنوية قدرها 12 مليار دولار، وفقاً لشركة «فيدباك الشرق الأوسط» لأبحاث السوق. ويوجد في مصر نحو 7.2 ملايين سيارة، أي أكثر من ربع السيارات في العالم العربي، والبالغ عددها 26 مليون سيارة.

وقال المهندس محمد أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو غالي موتورز "إن المجموعة احتاجت في ضوء استمرار نمو سوق السيارات في مصر، إلى التمتع برؤية أكثر وضوحاً وشمولاً للاحتياجات المتغيرة لعملائها، ورغباتهم الشرائية، مع التعرف إلى مواصفاتهم، والأنماط التعريفية المتكاملة على امتداد علاماتها التجارية وعملياتها المختلفة".

وأضاف: «يضمن لنا التحول الرقمي مع "إس إيه بي"، الجودة الرفيعة، والأمان الأمثل في خدمات التنقل التي نقدمها، وذلك من خلال موظفينا، الذين هم محل ثقتنا».

يُذكر أن مجموعة أبو غالي موتورز، هي الوكيل الرسمي المعتمد في مصر لسيارات مرسيدس-بنز وجيب وألفا روميو وكرايسلر ودودج وسوبارو وجيلي، بجانب علامة «كيه تي إم» للدراجات النارية، و«لندن كاب» لخدمات الانتقال والمواصلات عالية الجودة، كما أن المجموعة صاحبة الامتياز في مصر لشركة «سيكست» الألمانية لتأجير السيارات. وعلاوة على ذلك، تقدم مجموعة أبو غالي موتورز، خدمات ما بعد البيع، ووكالة شركات عالمية في مجال الزيوت، مثل «بتروناس» الماليزية، بالإضافة لتقديم خدمات نظم تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات.

وأجرت أبو غالي موتورز في مسيرة تحولها الرقمي، الانتقال إلى منصات «هايبريس» من «إس إيه بي» SAP Hybris، وأضافت مزايا تخصصية، لتعزيز مكانتها في السوق. وتنقل المجموعة عملياتها الداخلية من نظم تخطيط موارد المؤسسات من «إس إيه بي»، إلى منصة «هانا» SAP HANA للحوسبة داخل الذاكرة، وتعمل على إنجاز هذه المشاريع، بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا العاملين لديها.

وأصبحت مجموعة أبو غالي موتورز، تدير عملياتها المتعلقة بتجربة العملاء، بالاعتماد على حلول «خبرات العملاء – Customer Experience» السحابية، من «إس إيه بي»، والتي يمكن أن تتوسع لتواكب نمو الشركة، وذلك دعماً للابتكار في مجال خدمة العملاء.

وبهذه المناسبة، قالت هدى منصور العضو المنتدب لشركة «إس إيه بي» في مصر والأسواق الجديدة، إن مجموعة أبو غالي موتورز، تُظهر الطريقة التي يمكن بها للتحول الرقمي أن يُحيل الشركات إلى «مؤسسات ذكية ترتقي بتجربة عملائها»، وذلك في الوقت الذي يواجه الموردون والموزعون في سوق السيارات بمصر، تزايد المنافسة، وتعاظم الابتكار، مؤكِدة أنه يمكن لنماذج الأعمال الجديدة المزودة بأحدث الحلول القائمة على التحليل الفوري للبيانات «تلبية توقعات العملاء المتغيرة، وتحقيق الريادة في الحقبة الجديدة للابتكار في عالم السيارات».

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