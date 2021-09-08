«المسعود للسيارات» تفتتح صالة عرض في جزيرة الحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «المسعود للسيارات»، الشركة الرائدة في قطاع السيارات في الإمارات، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن افتتاحها صالة عرض في جزيرة الحديريات في أبوظبي، تضم أحدث طرازات نيسان، وتهدف إلى تزويد العملاء بتجربة فريدة، تعزز التواصل الفعال بين نيسان ومجتمع أبوظبي.

وتتميز صالة العرض، التي تمتد على مساحة 10x8 أمتار، بتصميمها العصري والجذاب، الذي يوفر كافة سبل الراحة لجميع الزوار، إلى جانب القاعة المخصصة لانتظار العملاء.

كما يُمكن للعملاء حجز سياراتهم الجديدة من المسعود للسيارات - نيسان مباشرة، عبر منصة التجارة الإلكترونية المتصلة، من خلال الشاشات الرقمية الموجودة في جميع أنحاء صالة العرض. وإضافة إلى العروض الحصرية التي تقدّمها، تعمل الصالة الجديدة، ضمن ساعات عمل إضافية طوال أيام الأسبوع، من الساعة الثالثة عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما يمكن للعملاء أن يقوموا بحجز تجربة القيادة الخاصة بهم مباشرة خلال زيارتهم.

وقال بشير جميّل، المدير العام لمبيعات نيسان في شركة المسعود للسيارات: «تُعد صالة العرض الجديدة، جزءاً من الخطة التي تقودها شركة المسعود للسيارات ونيسان أبوظبي، في سبيل تعزيز التواصل مع العملاء والوصول إليهم، بما يحقق متطلباتهم وتوقعاتهم. كما تسهم في جعل علامة نيسان، أقرب إلى مجتمع أبوظبي، حيث تُعدّ جزيرة الحديريات، واحدة من أكثر المواقع حيوية وشعبية في الإمارة. كما أن استجابتنا لجميع المراحل والمتغيرات، ولاتجاهات العملاء الناشئة، تتطلب منا إطلاق نماذج للبيع بالتجزئة مبتكرة وعصرية، لتقدم تجربة ممتعة للعملاء، تساعدهم على اختيار السيارة الأنسب، وفق احتياجاتهم الفردية».

وافتتحت صالة عرض نيسان الجديدة، أبوابها في سبتمبر الحالي، لتكون أقرب من زوار وسكان جزيرة الحديريات، التي تقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإمارة أبوظبي، وتشتهر بمعالمها الثقافية والبيئية، فضلاً عن المجمعات السكنية والتجارية الرئيسة، والمرافق الترفيهية.

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