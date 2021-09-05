تيسلا تحصل على 1.14 مليار يورو دعماً من ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت صحيفة «دير تاجشبيجل» الألمانية أن شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ستحصل على دعم من الحكومة الألمانية من أجل مصنعها للبطاريات المقام في جرونهايده.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن الصحيفة أنه تم الاتفاق على التمويل وأنه جاهز للمصادقة عليه، وستحصل الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية على أكثر قليلاً من ثلث إجمالي التمويل من برنامج الحكومة البالغ 2.9 مليار دولار لدعم مشروعات خلايا البطاريات في ألمانيا.

ولم تنته بعد عملية تحديد مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه تيسلا، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الاتحادية للصحيفة، مضيفة أن من المزمع «إصدار القرار» في الربع الأخير من العام.

وتتوقع الوزارة استثمار نحو 5 مليارات يورو في المجمل في مصنع البطاريات، الموجود في شرق برلين، والذي يتمتع بإمكانية توفير نحو ألفي وظيفة.

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