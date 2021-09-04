أوبل تكشف عن أرخص سيارة كهربائية لا تتطلب رخصة قيادة

المصدر: وكالات

كشفت شركة أوبل، "الجمعة"، عن السيارة الكهربائية المدمجة "Rocks-e" التي تشبه إلى حد ما الطراز "Citroen Ami" التي أنتجت في السابق، فيما يفترض أن يكون سعر السيارة الجديدة 7000 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن طراز السيارة الكهربائية المدمجة "Rocks-e" في أوروبا لا يُصنف على أنه سيارة، ولكن باعتباره عربة رباعية، وذلك يعني أنها لا تحتاج إلى رخصة لقيادتها.

وكانت شركة سيتروين قد كشفت منذ عامين النقاب عن سيارتها الصغيرة "Ami" التي تتميز بفتح بابيها بشكل متعاكس وبمدى سير 70 كم/ساعة، بحسب روسيا اليوم.

وأدخلت على عربة أوبل بعض التصاميم المعدلة، كما أنها تزن أقل من الأصلية، 470 كغم مقابل 485، في حين ظلت السرعة القصوى من دون تغيير عند مستوى 45 كم / ساعة. وقوة المحرك 8 حصان فقط. ويستغرق الشحن الكامل للبطارية من منفذ عادي حوالي ثلاث ساعات.

وتبلغ قياسات العربة الكهربائية 2410 × 1390 × 1520 مم، وقد زودت بعجلات 14 بوصة أصلية، ومصابيح أمامية إضافية تحت الزجاج الأمامي. وتم طلاء الهيكل بظلال من الأسود والرمادي مع لمسات صفراء. وتحمل السيارة لوحة عدادات رقمية صغيرة وموقد ومروحة ومنفذ "يو إس بي"، وحامل أكواب، فيما يفترض أن سعر العربة الكهربائية الجديدة سيكون حوالي 7000 دولار.

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