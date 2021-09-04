«يوكون دينالي 2021» قمة «جي إم سي» العالية

المصدر: دبي - أحمد صديق

اختار الصانع الأمريكي «جي إم سي» اسم «دينالي» ليرمز إلى أعلى المعايير في كل شيء، حيث تُعد «دينالي» هي القمّة الأعلى في جبال أمريكا الشمالية الشاهقة، ولأنها تتمتّع بالتألق والمهابة، اختار الصانع الأمريكي لطرازات «يوكون» هذا الاسم، لأنها تمثّل القمّة في مجال التصميم الراقي والمواد الأصيلة والخبرات الواسعة منذ أكثر من 20 سنة لدى الصانع الأمريكي العريق، وهنا نستعرض الطراز الجديد «جي إم سي دينالي 2021».

وعلى الرغم من أن كل مركبات «جي إم سي» تتمتع برحلة قيادة راقية ومشوّقة، إلا إن فئة تجهيزات السيارة الجديدة «دينالي» تمنح تجربة مختلفة من الدرجة الأولى. فمن بين كل الطرازات، يبرز «يوكون دينالي 2021» غني بالتقنيات المبتكَرة، حيث حظي بتركيز قوي على التصميم، ليرتقي بتجربة «دينالي» إلى مستوى أعلى ويكون رائداً أيضاً ضمن فئته.

وتتمتع السيارة بشكل خارجي مهيب ومتطوّر بحيث يسيطر على مجمل المشهد العام، أكان مركوناً أم يتباهى بحركته أينما تواجد. وبالحديث عن المظهر، لا بد من ذكر شبك «جالفانو» الكرومي الحصري من «دينالي» والذي يتميّز الآن بحجم أكبر وتفاصيل إضافية أكثر من أي وقت مضى، حيث يحوي نمطاً بُعدياً دقيقاً يشتمل على ما يزيد على 10 آلاف سطح عاكس مفرد، وهو ما يجعله ملفتاً للأنظار بحيث لا يمكن أن تخطئه العين.

وتتألق السيارة بميّزة الإنارة الأمامية الحصرية من «جي إم سي» والتي تتخذ شكل حرف (C)، وهي تبرز من خلال شفرة إنارة واضحة تنير عبر تقنية «ليد» الأضواء النهارية الجارية بشكل متناسق، وهو ما يساعد «يوكون دينالي» على كشف الطريق بوضوح طوال الوقت، بغضّ النظر عن الظروف المناخية أو الوقت في اليوم.

أما من ناحية التصميم الداخلي للمركبة فإنه يُشكّل تجربة راقية بحد ذاتها، فللمرّة الأولى وبناءً على طلبات العملاء، تقدم «يوكون دينالي» مقصورة حصرية مع مقاعد فريدة وأربعة خيارات من أنماط الألوان الخاصة، كل منها بشخصية منفردة لمنح المزيد من إمكانيات وفرص التخصيص. إلى جانب هذا، تتميّز الأسطح الجلدية الفاخرة بكونها مقطَّعة ومخاطة يدوياً وفق نمط «دينالي» الفريد والمنظَّم لمنح إحساس راقٍ جداً، خصوصاً وأن كل شيء يكمن عادة في التفاصيل الدقيقة.

ولا تنحصر مزايا «دينالي» على المظهر فقط، بل ينطبق هذا أيضاً على الجوهر طبعاً، فهذه الفئة من التجهيزات تتألق من خلال احتوائها على تقنيات حديثة راقية من المستوى الأعلى، بحيث تبقي السائقين والركّاب في مقدّمة كل شيء. ومن بعض الخصائص التي تميّز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، هناك التنبيه الخاص بعبور المشاة في الخلف بهدف تعزيز مستويات السلامة وراحة البال أكثر.

كما تأتي السيارة مزوَّدة بنظام تعليق هوائي متكيّف عند الزوايا الأربع رائد بفئته، توازياً مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب من الجيل الرابع، مما يسهم بتعزيز أداء القيادة ويجعل الرحلة من الأكثر راحة على الإطلاق.

وزيادة في التميّز، تتألّق المركبة بعجلات فخمة قياس 22 بوصة وفتحة سقف بانورامية إضافة للعديد من الخصائص الأخرى المتوفرة في هذا الطراز.

وترتقي السيارة إلى مستويات ثقة ورضا العملاء خلال القيادة اليومية، وذلك بفضل القوّة والكفاءة المعزَّزة اللتين تتمتع بهما، فهي تأتي مع أقوى محرّك ضمن فئة مركبات الـ «SUV» كاملة الحجم، حيث تحوي محرك V8 جديداً بالكامل سعة 6.2 لترات مع ميّزة الإدارة الديناميكية للوقود، وقوّة قدرها 420 حصاناً هي الأفضل في فئتها.

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