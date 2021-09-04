«جاكوار إف بيس».. ميزات تكنولوجية فائقة

المصدر: دبي - البيان

شهد الطراز الجديد من سيارة «جاكوار F-PACE» إقبالاً لافتاً على الشراء، حسب عاملين في وكالات السيارة في الإمارات بفضل تكنولوجيتها الفائقة، بعد إضافة الطراز الحصري الجديد «R-Dynamic Black»، مع تحسين التكنولوجيا الخاصة بصحة الركاب والاتصالات ومساعدة السائق في كل الطرازات.

يأتي الطراز الجديد بتصميم مميز ومواصفات محسّنة، تتضمن باقة التصميم السوداء التي تتضمن أغطية سوداء لامعة للمرايا الجانبية، وسقفاً بانورامياً ثابتاً، مع زجاج الخصوصية، والتشطيبة السوداء اللامعة للعجلات بقياس 20 بوصة.

وكما هو حال كل طرازات «F-PACE»، يتوفر طراز «R-Dynamic Black» بمجموعة من محرّكات محسّنة شديدة الكفاءة والاستجابة، ابتداءً من محرّك الديزل رباعي الأسطوانات بقوّة 163 حصاناً والطاقة الهجينة الخفيفة (MHEV)، إلى محرك البنزين الهجين القابل للشحن (PHEV) بقوّة 404 أحصنة.

كما زوّدت السيارة بالمزيد من التكنولوجيا في مختلف طرازاتها، لتحسين صحة وراحة الركاب، ومن بينها الميزات الذكية الجديدة لتحسين الهواء داخل السيارة، مع الدعم الكبير الذي توفره أنظمة مساعدة السائق الجديدة.

وتم تحسين السيارة بإضافة تشطيبة سوداء لامعة إلى أغطية مرايا الأبواب والشبك الأمامي وإطاره، وإطارات النوافذ الجانبية، وفتحات التهوية، مع شعار جاكوار الواثب، والستار الخلفي والشعار الخلفي. وتتوافق هذه التعديلات بشكل ممتاز مع عجلات «ستايل 1067»، المقدّمة أيضاً باللون الأسود اللامع، مع وسائد الفرامل الحمراء التي تبرز تصميم العجلات.

ويستمر الطابع الأسود ليشمل سكك السقف السوداء اللامعة بدلاً من الفضية المتوفر للطرازات العادية، إلى جانب سقف بانورامي ثابت. وتتوفر السيارة بكل الألوان الخارجية، مع تشطيبة واحدة ثابتة، وسبعة ألوان معدنية.

وتم إثراء المقصورة الداخلية المتقنة عبر إضافة كسوة ساتان فحمية من خشب شجر المرّان الطبيعي، مع الدوّاسات المعدنية اللامعة. إضافة لذلك تم تعزيز الإحساس بالهدوء والإتقان من خلال ميزة إضاءة المقصورة الممتازة. كما يتوفر لكل الطرازات الآن 30 خياراً للألوان، بدلاً من 10 ألوانٍ كانت متوفرة سابقاً.

ويتضمن نظام تصفية هواء المقصورة المعزز ميزتين إضافيتين لتحسين هواء المقصورة بشكل أكبر، وضمان صحة وراحة الركاب.

أما نظام المعلومات والترفيه السريع وسهل الاستخدام «بيفي برو» فيتضمن مجموعة من التطبيقات المدمجة فيه، مثل «سبوتيفاي»، ويتضمن كذلك تطبيقي «أندرويد أوتو» و«آبل كاربلاي» كميزة أساسية.

وإلى جانب باقة أنظمة مساعدة السائق الشاملة التي تحتويها السيارة F-PACE أصلاً، أضيفت ميزة جديدة مصممة لتقديم المزيد من الدعم للسائق، حيث يعدّ «مثبت السرعة التكيفي» ونظام «المساعدة على التوجيه» مثاليين لرحلات الطرقات السريعة، عبر قيامهما بتعزيز التوجيه والتسارع والفرملة بشكل طفيف، للمحافظة على موقع السيارة وسط حارة السير وترك مسافة آمنة من السيارات الأمامية.

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