جينيسيس "هيونداي" تطلق سيارات كهربائية فقط بدءا من 2025

المصدر: يونهاب

قالت العلامة التجارية جينيسيس المستقلة التابعة لمجموعة هيونداي موتور أمس الخميس إنها ستطلق سيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين أو بالبطاريات فقط اعتبارًا من عام 2025 تماشياً مع توجه شركات صناعة السيارات المنافسة لإطلاق سيارات كهربائية.

وقالت المجموعة في بيان إن العلامة التجارية جينيسيس ستكمل تشكيلتها بثمانية نماذج من الهيدروجين والبطاريات بحلول العام 2030 وتهدف إلى بيع 400 ألف وحدة سنويًا في الأسواق العالمية.

تتكون تشكيلة جينيسيس حاليًا من سيارات الدفع الرباعي جي في 80 (GV80) وجي في 70 (GV70)، بالإضافة إلى سيارات السيدان G90 و G80 وسيارتي G80 و G70 الكهربائيتين.

كشفت العلامة التجارية جينيسيس مؤخرًا النقاب عن جي في 60 (GV60) الكهربائية، والتي تعتمد على النظام الكهربائي العالمي المعياري للمجموعة (E-GMP)، والذي تم اعتماده أيضًا في سياراتي هيونداي إيونيك 5 (IONIQ 5) وكيا إي في 6 (Kia EV6).

وتعد سيارة جي في 60 (GV60) ثاني نموذج كهربائي من جينيسيس، بعد جي 80 الكهربائية. ولكن على عكس جي 80 تتاح السيارة جي في 60 فقط مع مجموعة نقل ولكن على عكس G80 ، فإن GV60 متاح فقط مع منصة نقل الحركة E-GMP الكهربائية.

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