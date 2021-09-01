«الطاير» تطلق خدمتها السريعة لصيانة السيارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الطاير للسيارات»، إحدى أبرز الوكالات المختصة بتجارة السيارات في الإمارات، عن افتتاح أول مراكزها للخدمة السريعة لصيانة السيارات - «كويك لين للإطارات والسيارات» - في دبي ضمن منطقة الغبيبة بالقرب من محطة المترو. وسيوفر المركز خدماته لجميع أنواع السيارات.

يمتد المركز على مساحة 7,050 قدماً مربعة، ويوفر 9 مسارات للخدمة إلى جانب فريق من الفنيين المدربين والمتمرسين والحاصلين جميعهم على لقاح «كوفيد 19» والذين يقدمون مجموعة من الخدمات التي تتراوح بين الصيانة الدورية، وتغيير الزيت والفلاتر، وفحص البطارية والفرامل، وتغيير سائل التبريد وسوائل الفرامل، وخدمة تكييف الهواء، واستبدال الإطارات، وموازنة العجلات، وضبط جميع التصاميم والطرازات؛ بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة. كما يوفر المركز قطع الغيار الأصلية والموصى بها مثل الأحزمة والخراطيم، والمسّاحات، والمصابيح والأضواء.

وقال بولس مسعود، نائب رئيس أول خدمات ما بعد البيع في «الطاير للسيارات»: «نجح فريقنا المتخصص بخدمات ما بعد البيع في نيل العديد من الجوائز على المستويين الإقليمي والعالمي تقديراً لخبراته الفنية وجودة الخدمة والرعاية المقدمة للعملاء من قبل فنيين مدربين تدريباً جيداً. وبات بإمكان العملاء في منطقتي ديرة وبرّ دبي الحصول على خدمات سريعة وموثوقة ورفيعة المستوى بأسعار تنافسية لا تضاهى».

ويمكن للعميل إحضار سيارته إلى المركز بدون حجز مسبق، والاستفادة من الخدمات المميزة المتاحة لجميع أنواع السيارات باستخدام قطع الغيار والزيوت فائقة الجودة من إنتاج شركات مرموقة مثل «موتوركرافت®»/ «أومني كرافت®»، فضلاً عن استخدام وتركيب قطع غيار أصلية وذات مواصفات عالية. كما يستفيد العملاء من خدمة التعقيم والفحص الصحي الدقيق والشامل للمركبات في كل زيارة إلى المركز.

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