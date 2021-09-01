«النابودة» تطرح «فولكس واجن طوارق» الخاصة ببرنامج «كاربول كاريوكي» في مزاد

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة النابودة للسيارات وفولكس واجن الشرق الأوسط سيارة طوارق المستخدمة في تصوير الموسم الثالث من البرنامج في المزاد، حيث سيتم التبرع بجميع العائدات لصالح برنامج «فرح» التابع لمؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة غير ربحية للرعاية الصحية، أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الابتكار الطبي.

ويركز برنامج «فرح» بشكل خاص على توفير العلاج الطبي للأطفال، لا سيما الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

يُذكر أن كاربول كاريوكي هو برنامج تلفزيوني عربي يذاع على قناة تلفزيون دبي ويقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي. واستضاف البرنامج في موسمه الثالث العديد من المشاهير، منهم المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، والمطربة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ويتضمن البرنامج حواراً صريحاً مع المشاهير والمطربين يجريه وسام بريدي في سيارة طوارق من فولكس واجن.

وسيارة طوارق هي إحدى سيارات SUV الفاخرة ضمن مجموعة سيارات فولكس واجن، وتتميز بالتقنيات المتطور التي تتضمن نظام «Innovision Cockpit» الرقمي المبتكر الذي يحتوي على شاشة عالية الدقة قياس 15 بوصة تعمل باللمس وشاشة نشطة لعرض المعلومات قياس 12,3 بوصة.

كما يمكن للركاب اختيار لون الإضاءة المحيطية في المقصورة من بين أكثر من 30 لوناً مختلفاً.

وقدمت شركة النابودة للسيارات، الوكيل الحصري لفولكس واجن في دبي، سيارة طوارق لتصوير البرنامج.

وقال كيه راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: «يسرنا أن نطرح مزاداً خاصاً بسيارة طوارق الفريدة لأهداف سامية تعكس قيم شركتنا، وذلك من خلال دعم الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. تأسست شركة النابودة للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 45 عاماً، ونفخر بدعم المبادرات المحلية الرائعة مثل مؤسسة الجليلة».

من جانبه، قال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: لطالما كانت فولكس واجن علامة تجارية تهتم بالناس وتحتفي بالقيم العائلية وتركز على «الانطلاق بالناس نحو المستقبل».

وتفخر الشركة بأن تكون جزءاً من مبادرة رائعة تمنح الأطفال فرصة جديدة للحياة من خلال توفير المساعدة الطبية التي يحتاجون إليها، وتمثل إحدى المبادرات الإنسانية التي تسعى الشركة للمشاركة فيها.

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: يساعد برنامج «فرح» التابع للمؤسسة الأطفال المرضى على تلقي العلاج والرعاية الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها.

ولا توجد فرحة أكبر من منح الأطفال وعائلاتهم الأمل في مستقبل أكثر صحة وإشراقاً. ونود أن نشكر شركة النابودة للسيارات لطرح سيارة طوارق الخاصة ببرنامج كاربول كاريوكي في مزاد خيري ومنح عائداته لمؤسسة الجليلة.

يذكر أن سعر سيارة طوارق التي ستطرح بالمزاد يبدأ من 220,000 درهم وسيتم قبول جميع المشاركات التي تزيد على هذا المبلغ.

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