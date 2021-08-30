«فولفو» تطلق طراز «كونسيبت ريتشارج» نموذجاً أولياً لسياراتها الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق سيارتها الجديدة فولفو كونسيبت ريتشارج التي تُمثّل نموذجاً جديداً في مجال تصميم السيارات يمكن الاقتداء به في صناعة الأجيال الجديدة من سيارات فولفو الكهربائية بالكامل.

ويستند تصميم السيارة في جوهره إلى شعار «أقل ولكن أفضل»، بما يتماشى مع تراث التصميم الاسكندنافي. فعلى سبيل المثال، تمكّن المصممون من زيادة مساحة المقصورة الداخلية وتحسين فعالية الخصائص الديناميكية الهوائية من خلال التخلص من تعقيدات استخدام محركات الاحتراق الداخلي، ما يوفر تصميماً يتيح حلولاً أفضل لدعم حياة أسرية مستدامة.

تم تصميم أرضية الجيل الأول من سيارات فولفو الكهربائية بشكل مشابه لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، ما يتطلب توازناً في الأبعاد والمساحة لتتسع السيارة لحزمة البطارية ومحرك الاحتراق الداخلي.

وستزود العلامة الجيل الجديد من سيارات فولفو الكهربائية بالكامل، وفي طليعتها السيارة الكهربائية التي ستخلف فولفو XC90 الرياضية متعددة الاستخدامات، أرضيات مسطّحة كما في طراز كونسيبت ريتشارج.

ونجح المصممون في توسيع قاعدة العجلات وزيادة حجم العجلة من خلال إلغاء حجرة المحرك واستبدالها بحزمة بطارية كاملة مثبتة تحت الأرضية المسطحة. كما تتميز السيارة بغطاء أمامي وغطاء خلفي أقصر ومساحة داخلية أكبر، بما في ذلك مساحة تخزين كبيرة بين المقاعد الأمامية.

ودفعت هذه التطوّرات في السيارة المصممين إلى تغيير وضعية المقاعد وتحسين مظهر السقف وخفض غطاء محرك السيارة مع الاحتفاظ بوضعية الرؤية العالية التي يحبها سائقو سيارات فولفو XC40 وXC60 وXC90. ويساهم هذا النهج في رفع فعالية الخصائص الديناميكية الهوائية مقارنةً بالسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات التقليدية، وبالتالي زيادة إجمالي المسافة التي يمكن قطعها.

وتجسّد السيارة ذات المفهوم المتطور أسلوب تصميم فولفو الجديد تماماً، إذ تمت إزالة جميع العناصر غير الضرورية والتعامل مع ما تبقى بدقة عالية وتنفيذ عصري، انسجاماً مع شعار «أقل ولكن أفضل».

كما تم استبدال الشبكة التقليدية بتشكيل يشبه الدرع، مدعوماً بالتصميم الإبداعي الجديد على شكل مطرقة للمصابيح الأمامية، والذي يعكس رؤية علامة فولفو من خلال تصميم مبتكر يعتمد تقنية إتش دي الحديثة ويحافظ على وحدات المصابيح الرئيسة محمية لتفتح ليلاً عند الحاجة إليها.

وتستمد المصابيح الخلفية العمودية تصميمها القوي من تراث العلامة العريقة، مع إدخال بعض التعديلات لتصبح على شكل مجموعة من الأجنحة التي تتوسّع عند سرعات الانطلاق الكبيرة لتحسين الخصائص الديناميكية الهوائية بشكل عام.

وقال روبن بيج، رئيس قسم التصميم: «يمثل طراز كونسيبت ريتشارج نموذجاً أولياً لسيارات المستقبل الكهربائية بالكامل من شركة فولفو للسيارات، فضلاً عن كونه يشكل نوعاً جديداً من السيارات، إذ يقدّم أبعاداً جديدةً وعصريةً تتوافق مع تنامي مفهوم تعدد الاستخدامات ويوضح دور التقنيات الحديثة في مجال التصميم».

ويظهر أثر اللمسات التصميمية الخاصة بفولفو داخل السيارة أيضاً، إذ توفر الأرضية المسطحة مساحةً أكبر ووضعية جلوس أفضل للسائق والركاب على حد سواء.

وتشغل الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 15 بوصة الجزء المركزي من واجهة المستخدم، وتعتمد الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه المتصل الخاص بالشركة. وتتميز السيارة بتقنيات ضرورية وسهلة الاستخدام، ما يوفر للعملاء تجربة هادئة ومريحة.

وتتناغم أحدث تقنيات المعلومات والترفيه مع السمات المميزة الأخرى للتصميم الاسكندنافي، مثل الخطوط الواضحة والاستخدام المكثف للمواد المستدامة والطبيعية داخل مقصورة السيارة.

وفي هذا السياق، أضاف روبن بيج: «يتميز التصميم الداخلي للسيارة بلمسة تراثية مشابهة لغرف المعيشة الاسكندنافية، كما يجمع بين أحدث التقنيات التي توصلنا إليها في مجال تجربة المستخدم واستخدام مواد جميلة ومستدامة وطبيعية، إذ تُعد أجزاء المقصورة الداخلية تحفاً فنية يمكن عرضها بشكل إفرادي لتزيين أثاث أي غرفة. ونركز من خلال حرصنا الدائم على استخدام أحدث التقنيات على الفوائد التي يمكن أن تقدمها هذه التقنيات».

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