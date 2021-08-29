«كيا K8 2022» السيدان الفاخرة تصل صالات «الماجد للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات الركاب والمركبات التجارية من كيا في الإمارات، عن وصول سيارة السيدان «كيا K8» التي تمتاز بفخامتها الفائقة وتقنياتها العالية، لترفع مستوى توقعات العملاء في سوق السيارات.

وتتميز «كيا K8 2022» بهيكلها الخارجي المنحوت والأنيق، حيث يتجلى ذلك من خلال شبكة المبرد التي لا يحدها إطار خارجي. وأضافت كيا إليها أحدث ابتكاراتها لتظهر السيدان بتصميم جديد مبتكر أكسبها مظهراً رائعاً في هيكل الفاستباك الذي يجمع بين جرأة الكوبيه وسمات السيدان، في حين تبرز البراعة في تصميمها الخارجي لتبدو فخمة جداً من جميع الزوايا.

وتأتي السيارة مزودة بنظام ملاحي على شاشة قياسها 12.3 بوصة، إضافة إلى واجهة مستخدم رسومية تتضمن العديد من أدوات الخدمات لتوفير احتياجات المستخدم، مع خاصية تقسيم الشاشة التي تجعل استخدامها سهلاً جداً. وتساعد شاشة العرض الرأسية السائق للمحافظة على تركيزه بأمان أثناء الاستمتاع بالقيادة.

ومن المواصفات الفريدة التي تمتاز بها «كيا K8 2022» أيضاً أداؤها الديناميكي وثباتها المثالي، واعتمادها على محرك يعمل بالبنزين تبلغ سعته 3.5 لترات، وناقل حركة أوتوماتيكي يوفر ثمانية مستويات للسرعة.

وهناك ميزات إضافية أخرى، ومنها تنبيه الراكب الخلفي، والتحكم بنظم المعلومات والترفيه/ المناخ القابل للتحويل، ونظام الصوت الممتاز الذي يتكون من 14 مكبراً للصوت، ليقدم هذا الطراز الجديد تجربة استثنائية، سواء كنت تقود السيارة أو أحد ركابها.

وفضلاً عن مواصفات الراحة الفائقة، تعد «كيا K8 2022» أكثر أماناً الآن، خاصة وأنها تستخدم نظام «درايف وايز» DRIVE WiSE الفريد من كيا، والذي يطبق أحدث تقنيات النظم المتقدمة لضمان سلامة السائق والركاب. وهناك أيضاً نظم مساعدة أخرى، ومنها: تجنب الاصطدام الأمامي وتتبع المسار وتجنب الاصطدام للنقطة العمياء والخروج الآمن، إضافة إلى مراقب النقطة العمياء ورؤية محيط السيارة، ليشعر السائق براحة البال والثقة في معالجة كافة المواقف على الطريق.

ويبدأ سعر سيارة «كيا K8 2022» من 133,000 إلى 180,000 درهم، وتتوافر الآن في جميع أنحاء الإمارات، لإفساح المجال أمام العملاء للاستمتاع بهذا المزيج المثالي من الراحة والقوة والأمان. ويمكنك زيارة أقرب صالة عرض لشركة الماجد للسيارات لمعرفة المزيد عن هذا الطراز.

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