«بي إم دبليو إم 4» كوبيه عالية الأداء

المصدر: دبي - أحمد صديق

تعد «بي إم دبليو - إم 4 كوبيه» من أبرز سيارات الكوبيه الرياضية عالية الأداء، فهي تقدم ديناميكيات قيادة نموذجية التي تميز علامة «إم» على أعلى مستوى. وجُهزت السيارة بمحرك بنزين (TwinPower Turbo) سداسي الأسطوانات على خط واحد بقوة 510 أحصنة، بالإضافة إلى العديد من تقنيات نظام الدفع والتعليق المأخوذة من رياضة السيارات، لتتيح بذلك تجربة قيادة فائقة.

وتركز «بي إم دبليو إم 4 كوبيه» بشكل أساسي على السائق وجعله مميزاً على الطرقات، لذلك تأتي بتجهيزات قياسية الرائعة مثل السقف اللدائني المقوى بألياف الكربون وعتبات الأبواب بلونها الأسود شديد اللمعان المميز، لذلك فهي من أكثر السيارات لفتاً للانتباه.

وبالنسبة للأداء، تتسارع سيارة «بي إم دبليو إم 4 كوبيه» من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.9 ثوانٍ فقط. ويوفر محرك (BMW M TwinPower Turbo)، والمستوحى من سباقات السيارات والذي يعمل بالبنزين، قوة 510 أحصنة مع عزم دوران قدره 650 نيوتن /‏‏ متر، وعند اقترانه مع الترس التفاضلي المسمى (Active M Differential) والتقنيات المستلهمة من السيارات الرياضية، يمكن للسائق أن يتوقع منها مستويات فائقة من الأداء والتحكم الرياضي.

ومن حيث التكنولوجيا، تتفوق السيارة في كل المجالات وتوفر إمكانيات اتصال فائقة وأنظمة رائدة لمساعدة السائق. وتتضمن السيارة، على سبيل المثال، شاشة عرض المعلومات المركزية قياس 10.25 بوصات، كما تأتي مجهزة بنظام التحكم عبر الإيماءات ونظام المساعدة للضوء العالي. لذلك يمكن القول بأن السيارة تجبر قائدها على الاستعداد لعصر جديد من تجربة القيادة الفائقة التي تركز على التقنيات الرقمية.

أما من حيث التصميم الخارجي، فتتميز السيارة بالتصميم الجريء الذي يوحي بالقوة والانسيابية مع الحفاظ على السمات الأصيلة للسيارات الكوبيه. وبفضل العجلات قياس 19 بوصة بالمقدمة و20 بوصة بالخلف، تم تعزيز التحكم وخلق انطباع بميل السيارة نحو الأمام وكأنها تستعد للانطلاق.

ونأتي للمقصورة فنجدها تجذب الانتباه بتنسيقها الهندسي المعزز والأجواء المحيطية المعاصرة المتميزة الأنظار إضافة إلى اللمسات التزيينية لمجموعة «M» الرياضية، والتي تُضفي جميعها انطباعاً بأنها مقصورة سيارة سباق.

وتوفر السيارة بالطبع خاصية توصيل الهواتف الذكية، حيث يمكن الآن توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر تطبيق «آبل كاربلاي» والاستمتاع بالدخول إلى محتوى الهاتف المتحرك عبر شاشة عرض المعلومات المركزية، ومجموعة أدوات القياس، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي التي تأتي كتجهيز اختياري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز