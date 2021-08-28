«بورشه تايكان».. قلب ألماني كهربائي

المصدر: دبي - البيان

نجح الصانع الألماني العريق «بورشه» في الدخول بقوة في قطاع السيارات الكهربائية، ففي الوقت الذي تركز فيه أغلب شركات السيارات على صناعة بطارية خارقة تعطي مسافة قيادة أطول بشحنة واحدة دون التركيز كثيراً على تصميم السيارة، نجد أن «بورشه» قد خالفت كل التوقعات حيث صممت في الأساس سيارة مميزة للغاية وجعلت لها قلباً كهربائياً خارقاً في الوقت ذاته وهو طراز «تايكان كروس توريزمو».

جاء الإصدار الأساسي من بورش تايكان بنظام دفع خلفي فقط، مع محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف بقوة 402 حصان و344 نيوتن.متر من عزم الدوران، في وضع التعزيز الزائد، مع التحكم في الإطلاق، مع توفير حزمة بطارية (Performance Battery Plus)، التي ترفع القوة إلى 469 حصاناً و356 نيوتن.متر من عزم الدوران، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وتشتمل المزايا القياسية للسيارة على جنوط مقاس 19 بوصة، ومكابح أمامية بستة مكابس، ومكابح خلفية بأربعة مكابس، مع نظام إدارة التعليق النشط من بورشه، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال مثل (Porsche Connect) مع «آبل كاربلاي» و«آبل ميوزيك»، والتحديثات عبر الهواء.

وتعتبر «تايكان» أول سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات في العالم، وذلك بفضل أدائها القوي وتجهيزاتها الخاصة بالطرق الوعرة ووسائل الراحة الفائقة وعناصر التصميم المبتكر التي تميز بورشه دائماً. وتتوفر حالياً عدة طرازات من من «تايكان»، تُزود جميعها ببطارية «Performance Plus» كتجهيز أساسي، حيث تصل المسافة المقطوعة إلى 456 كم في البطارية التي تبلغ قدرتها 93.4 كيلووات ساعي.

ويتمتع طراز «تايكان 4 كروس توريزمو» بقوة فائقة تصل إلى 350 كيلووات (476 حصاناً)، وتتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.1 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومتراً في الساعة.

أما طراز «Turbo» فهو الأقوى بين الطرازات، حيث تصل قوة محركها إلى 500 كيلووات (680 حصاناً) وتتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.3 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة.

ويتم تزويد الطرازات الجديدة بجميع تجهيزات سيارة تايكان صالون الرياضية والتي تتضمن النظام الكهربائي بقوة 800 فولت، ونظام نقل الحركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، والقدرة الكبيرة على استرداد الطاقة التي تصل إلى 275 كيلووات.

وتتضمن عناصر التصميم المميزة لمسات تزيينية خاصة لأقواس العجلات وواقيات منخفضة فريدة من نوعها في الأمام والخلف، بالإضافة إلى عتبات جانبية بتصميم جذاب. وتعمل مجموعة التجهيزات الخاصة بالطرق الوعرة والمتوفرة كتجهيز اختياري على زيادة الخلوص الأرضي لغاية 30 ملليمتراً، ما يعني قدرة «تايكان كروس توريزمو» على القيادة في الطرق الوعرة صعبة التضاريس. كما تم تزويد السيارة بوضع القيادة على الطرق الحصوية كتجهيز أساسي، حيث يعمل على تعزيز تجربة القيادة وملاءمة السيارة الجديدة للطرق الوعرة.

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