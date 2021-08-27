6 شركات تستدعي 49 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيؤول - د ب أ)

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أمس، أن 6 شركات سيارات، بينها بي إم دبليو ومرسيدس بنز، ستستدعي طواعية ما يقرب من 49 ألف سيارة، لإصلاح مكونات معيبة بها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذه العملية، هي الأحدث في سلسلة من عمليات استدعاء السيارات، من قبل شركات صناعة السيارات في كوريا، ومستوردي السيارات، بسبب مشاكل في مكونات السيارة.

ووفقاً لبيان الوزارة، تستدعي الشركات، والتي تضم أودي الألمانية للسيارات الفارهة، وهيونداي موتور الكورية الجنوبية، وسوزوكي مان كوريا للشاحنات والحافلات، 48797 سيارة من 6 أنواع من السيارات.

وتشمل العيوب التي تم اكتشافها، بعض الخلل في نظام الوسائد الهوائية في شاحنة هيونداي مايتي، واحتمال انقطاع التيار الكهربائي، بسبب خلل في نظام مضخة الوقود في سيارة بي إم دابليو إكس 6 إكس درايف 30 دي رباعية الدفع، وخطأ في نظام الوسادة الهوائية في سيارة الصالون إي 220 دي 4 ماتيك من مرسيدس بنز.

وقد بدأت بعض الشركات أمس، في تقديم خدمتي الإصلاح والاستبدال.

وقالت الوزارة، إنه يمكن لمالكي المركبات، الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجاناً.

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