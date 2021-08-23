«رولز-رويس كالينان» تصل دبي بلون فريد

المصدر: دبي - البيان

كشف مؤخراً المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المعتمد لـ «رولز-رويس موتور كارز» في دبي والمناطق الشمالية، عن سيارة «رولز-رويس كالينان» مميّزة من إبداع فريق «بيسبوك»، التي تترجم من خلالها القدرات الحرفيّة العالية التي يتمتع بها فريق «بيسبوك» وخبراء الألوان والطلاء من حيث البراعة في ابتكار تصاميم تجسّد شخصيات مختلفة ضمن محفظة الطرازات لدى العلامة.

تمّ ابتكار سيارة «رولز-رويس كالينان» هذه لعميل متميّز في المنطقة، وهي تُبهر الناظرين إليها بمزيج لافت من الألوان، إذ تتحلّى بتصميم خارجي بلون أخضر كريستالي جريء يدعى «كريستال أوفر فايم»، يتخلّله خط كوتشلاين مزدوج بلون الماندارين ومراكز عجلات ملوّنة تتناسق مع الهيكل الخارجي.

وأتت هذه الألوان المميّزة لتحقّق رؤية العميل ونظرته إلى سيارة كالينان المستوحاة من الثروة النباتية والطبيعة الغنيّة في الأراضي التي يمتلكها. كما يحاكي خط الكوتشلاين المزدوج بلون الماندارين بطانة السقف الرائعة المصممة بنجوم مذنبة تضيء التصميم الداخلي الجريء بلون الماندارين، بالتباين مع لمسات من الأحمر الأردنت وتطعيمات خشبية فاخرة مفتوحة المسام من نوع «سانتوس باليساندير»، حيث تم تصنيعها كلّها في دار رولز-رويس في جودوود، غرب ساسكس، إنجلترا.

تُتوَّج السيارة بمجسّم روح السعادة المصنوع من الفضة النقية الصلبة ليشقّ طريق السيارة في شوارع دبي النابضة بالحياة.

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