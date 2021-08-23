«نيسان Z 2023».. حرف واحد يُعبر عن كلّ شيء

المصدر: دبي - البيان

تُقدم نيسان سيارتها الجديدة من طراز «Z 2023»، والتي قام بتطويرها فريق شغوف من المصممين والمهندسين. وتعتبر Z الجديدة كلياً سيارة رياضية ذات ملامح عصرية، مع تاريخ عريق يمتد لأكثر من 50 عاماً، وقاعدة معجبين عالمية واسعة.

وقال أشواني غوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «نيسان»: تُمثل سيارة Z تعبيراً صافياً عن التشويق، يتجلى من خلاله شغف نيسان المتجسّد على أربع عجلات. وتحافظ Z على أصالتها العريقة كسيارة رياضية تثبّت مسارك على الطريق، وتقدم لك أحدث التقنيات التي تؤكد من خلالها قدرة السيارة على مساعدتك في عيش حياة عصرية غامرة.

ومن المقرر طرح الجيل السابع من سيارة نيسان Z 2023 الجديدة كلياً، والتي يختفي من شعارها الرقم لأول مرة في الولايات المتحدة، خلال فصل الربيع القادم 2022 للبيع لدى وكلاء نيسان في جميع أنحاء الدولة.

صُمم الطراز الأصلي من 240Z لتوفير متعة السيارات الرياضية وتشويقها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، حيث تم تصميمها بأيدي المتحمسين خصيصاً لتقديمها لعشاق السيارات الرياضية. ويتواصل هذا الشغف والتراث العريق اليوم أيضاً مع إطلاق أحدث طرازات Z الجديدة.

ويوفر محرك توربو توأمي V6 مع 6 أسطوانات وسعة 3.0 لترات في سيارة Z 2023 زيادة كبيرة في طاقة الحركة مقارنة بالجيل السابق من طراز 370Z. وتصل قوة المحرك إلى 400 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة وعزم دوران بمعدل 475 نيوتن متر بدءاً من 1600 وصولاً إلى 5600 دورة في الدقيقة. وتم تصميم المحرك لتوفير استجابة دقيقة وسلسة لأوامر السائق، مع زيادة في القوة قدرها 68 حصاناً وزيادة في العزم بنسبة 30 بالمئة، بالإضافة إلى تحسن يقدر بنسبة 15% في التسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة.

وقال هيروشي تامورا، كبير اخصائيي منتجات Z: هدفنا ببساطة جعل هذه السيارة من أفضل طرز Z حتى الآن. فنحن نرتقي مع كل جيل جديد بالمستوى ونعزز إمكانيات Z من خلال مواصلة الابتكار في خوض هذه المسيرة المشوّقة. وقد جاء تصميم Z 2023 ليعزز تناغم السائق مع جميع أنواع مغامرات القيادة على الطرقات.

ولتحقيق زيادة ملحوظة في القدرة الحصانية والعزم وتوفير استجابة دقيقة، تم اعتماد شواحن توربو بقطر صغير، بالإضافة إلى مستشعر سرعة توربو لضمان الاستفادة الكاملة من قدرات التوربينات. ويوازن التوربو التوأمي بين معدّل الطاقة ووقت الاستجابة، في حين يضمن استخدام نظام التحكم المتغاير برفع الصمامات توفير الاستجابة المثلى، وضبط توقيت رفع الصمامات أثناء الحركة لتحقيق استجابة ممتازة وكفاءة في استهلاك الوقود ضمن مجموعة متنوعة من سيناريوهات القيادة.

ومن أهم السمات التي ميزت طرز سيارة Z ارتباطها الوثيق مع السائق على المستويين الحسّي والعاطفي معاً على مختلف الطرق. ويظهر هذا الارتباط واضحاً في سيارة Z الجديدة بين الإنسان والآلة، وخاصة مع وجود ناقل الحركة اليدوي القياسي سداسي السرعات.

ويشتمل ناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات على دواسة تبديل السرعة عالية كنقطة اتصال محسوسة بين السائق وZ حيث يجري تبديل مستوى السرعة بأقل جهد ممكن وبصورة تلقائية تقريباً.

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