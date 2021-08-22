32 % نمو مبيعات «نيسان» من «العربية للسيارات» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

سجلت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، نمواً قوياً في المبيعات، بنسبة قدرها 32 % في النصف الأول من العام الجاري، لتتجاوز بذلك أداء السوق بنسبة 21 %.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: يعد النمو المسجل لهذه الفترة، دليلاً على التعافي القوي لاقتصاد الإمارات، ويعزى ذلك إلى الرؤية الحكيمة لقيادتها، والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة دبي، لترسيخ مكانة الإمارة في مرتبة متقدمة على قائمة المدن العالمية.

لقد نجحنا في تجاوز توقعات السوق، مع زيادة مبيعات نيسان بنسبة 2 %، مقارنة بعام 2019، ما يمثل تجسيداً واضحاً لقدرات فريقنا عبر قطاعاتنا التقليدية والإلكترونية، لضمان رضا عملائنا في كل خطوة خلال رحلتهم معنا. وفي الوقت ذاته، نواصل التزامنا للحفاظ على هذا النجاح، من خلال إطلاقنا للعديد من الموديلات الرائعة خلال هذا العام.

وأضاف عياط: مع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، فإننا نبدي أعلى درجات الثقة والعزيمة، من أجل الحفاظ على هذا النجاح، حتى العام المقبل.

ويؤكد هذا النمو على الانتعاش القوي الذي تشهده علامة نيسان، ويبدو ذلك جلياً، من خلال الأداء الإيجابي لفئة سيارات الدفع الرباعي، حيث تم إطلاق «باترول نيسمو»، و«إكس-تريل»، و«إكس-تيرا»، في نوفمبر 2020.

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