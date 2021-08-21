نقص الرقائق يقلّص إنتاج أكبر مصانع «فولكس فاجن»

المصدر: فولفسبورج (ألمانيا) - د ب أ

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» تقليص الإنتاج في أكبر مصنع تابع لها بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وذكرت أكبر شركة منتجة للسيارات في أوروبا في بيان أمس أن مصنعها بمدينة فولفسبورج الألمانية، وهو أكبر مصنع في العالم من ناحية عدد العاملين به، 60 ألف عامل تقريباً، سيعمل فترة واحدة يومياً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبلين بسبب نقص الرقائق.

كما ستمدد شركة أودي للسيارات الفارهة والتابعة لمجموعة فولكس فاجن الإجازة الصيفية لعمال اثنين من مصانعها في ألمانيا مدة أسبوع إضافي بسبب نقص الرقائق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات صناعة السيارات في العالم حذرت من شهور صعبة مقبلة بسبب تفشي السلالة دلتا المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في العديد من دول جنوب شرقي آسيا ما أدى إلى نقص إمدادات الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات.

وكانت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية ذكرت أمس أن تويوتا كورب اليابانية، أكبر منتج للسيارات في العالم، تعتزم إنتاج نحو 900 ألف سيارة فقط الشهر المقبل وفقاً لتوقعات يوليو الماضي وهو ما يقل بمقدار 500 ألف سيارة تقريباً عن متوسط إنتاجها الشهري بسبب نقص إمدادات الرقائق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال متحدث باسم وحدة التصنيع التابعة لشركة تويوتا في أدابازاري شمال غربي تركيا: إنه سيتم تعليق الإنتاج أسبوعين بسبب النقص في أشباه الموصلات، مضيفاً أن الإنتاج سيتوقف بين العشرين من أغسطس الجاري والخامس من سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز