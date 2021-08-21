«مرسيدس إي 300».. تحديثات تصميمية

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

استمرت سيارات الفئة «E» النموذج المميز لشركة «مرسيدس»، كما تعد سلسلة الطرازات الأكثر مبيعاً في تاريخها، ويعتبر طراز «E300» آخر أيقونات العلامة الألمانية، والتي تتمتع بتحديثات كثيرة في الشكل والتصميم.

تتمتع سيارة «مرسيدس E300» بمحرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تحت غطاء المحرك بدلاً من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات تنتج 190 كيلوواط و370 نيوتن متر لتوفير قوة وعزم دوران أكبر. كما تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

وحملت سيارة «مرسيدس E300» بعض اللمسات الفنية الراقية مثل الزخارف الخشبية ذات المسام المفتوحة والأسطح الجلدية، ولمسات الألمنيوم تساعد مقصورة مرسيدس E على الشعور بالرفاهية والتحكم بمعظم الوظائف من أدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة.

وتشمل التنقيحات الخارجية المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية LED المصممة حديثاً، والشبكة المعاد تشكيلها، والمصدات وغطاء صندوق الأمتعة الذي جاء بمظهر جديد. كما تم تقديم تصاميم ودهانات جديدة لجنوط العجلات.

هناك أيضاً تقنية جديدة في مجالات السلامة والمعلومات الترفيهية، بالإضافة إلى تعديل على مجموعة الفئة E. وتمت إزالة طرازات الديزل وهناك وصول لطراز E300e يعمل بالبنزين والكهرباء.

ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في عجلة القيادة التي تأتي بأزرار رقمية وشاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة تتحول من واجهة COMAND إلى واجهة MBUX فائقة الجودة.

وتتميز شاشة اللمس المركزية للمعلومات والترفيه ومجموعة السائق بالحدة والحيوية والرسومات الممتازة. ومن السهل التحكم فيها أيضاً عبر شاشة اللمس أو لوحة اللمس في الكونسول الوسطي (بالإضافة إلى أزرار الاختصار) لنظام المعلومات والترفيه أو عبر أزرار عجلة القيادة لشاشة السائق.

وتعد شاشة العرض الرقمية للسائق واحدة من أكثر شاشات العرض قابلية للتخصيص المتوفرة حالياً في صناعة السيارات، مع وجود تخطيطات وموضوعات عرض مختلفة متاحة. ويمكن أيضاً بدء الأوامر الصوتية بمجرد قول «مرحباً مرسيدس».

وتستخدم ميزة MBUX Interior Assistant الاختيارية كاميرا في الكونسول العلوي لقراءة إيماءات اليد من الراكب الأمامي لوظائف معينة في المقصورة، مثل تغيير شاشة الوسائط أو تشغيل وإطفاء ضوء القراءة.

وإذا كانت راحة المقعد جزءاً أساسياً من أي سيارة فاخرة، فإن السيارة لا تخيب الآمال، فهناك الكثير من الضبط الكهربائي أيضاً من خلال مفاتيح الأبواب التي تحمل علامة مرسيدس التجارية.

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