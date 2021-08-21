«رينج روڤر ڤيلار» أناقة وأمان

المصدر: دبي - البيان

تبوأ الطراز الجديد من سيارة «رينج روڤر ڤيلار آر ديناميك إتش إس إي» مكانة مميزة لدى عشاق السيارات في الإمارات، وخاصة محبي منتجات الصانع البريطاني العريق.

وما أكد على ذلك ارتفاع معدل مبيعات هذا الطراز منذ إطلاقه في الدولة، حسب عاملين في الوكالات، ما جعلها الخيار المفضل للباحثين عن الأناقة المطلقة، مع توفر مستويات عالية من الأمان وهي سمة تميز طرازات «رينج روڤر» على الدوام.

وتأتي السيارة بمحرك 3.0 لترات وشاحن توربيني «MHEV» بقوة 340 حصاناً يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.3 ثوان. وتتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وترتكز السيارة على عجلات مقاس 22 بوصة مع لمسات جمالية مصقولة من الألماس والفضة اللامعة. كما توجد مصابيح أمامية من نوع «LED» مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار، فضلاً عن مرايا أبواب قابلة للطي كهربائياً ومدفأة مع مصابيح اقتراب ومرآة جانبية للسائق بوظيفة التعتيم التلقائي.

وتأتي عجلة قيادة مكسوة بالجلد المثقوب وبطانة سقف من خشب الأبنوس، أما المقاعد الأمامية فيمكن تعديلها إلى 14 وضعاً. وبالنسبة لنظام الصوت المحيطي فنجد أن السيارة تتمتع بـ 17 مكبر صوت توفر جواً لا مثيل له ويساعد على ذلك شاشات لمس مزدوجة مقاس 10 بوصات.

وفيما يتعلق بمستوى الأمان، فنجد أن السيارة تمتلك نظام كبح تلقائي متميز للغاية وسريع في حالات الطوارئ، مع مثبت سرعة، ومساعد للركن الأمامي والخلفي، ومجموعة مساعدة النقطة العمياء، وكاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

وجاءت تجربة السيارة ممتعة، ويمكن القول بأن «رنج روفر فيلار» تتميز بتصميم أكثر من رائع، مع مقصورة جذابة مميزة مليئة بالتكنولوجيا الحديثة والجلود الفخمة.

حيث قام الصانع الإنجليزي باستخدام مواد عالية الجودة ونشرها في جميع أنحاء السيارة من الداخل والخارج. فقد تميزت المقصورة بالراحة والتصميم الفسيح الواسع المناسب للعائلة بتصميم رياضي فخم وأنيق. ومن الخارج لوحظ الانسيابية العالية في التصميم من منحنيات بسيطة وجذابة تعطي السيارة قدرة أقل على مقاومة الهواء وبالتالي تسارعاً أكبر.

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