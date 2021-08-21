«إم جي آر إكس 8».. عائلية بامتياز

المصدر: دبي - البيان

منذ إطلاقها في أسواق الإمارات أواخر عام 2020، أثبتت سيارة «إم جي آر إكس 8» تميزها الشديد مقارنة مع منافسيها في فئتها السعرية وباتت المنافس الأقوى، نظراً لتوفر كافة الكماليات التي تهم الباحثين عن سيارة عائلية بمواصفات كاملة ومناسبة لكافة الأغراض.

وتعد «إم جي آر إكس 8» السيارة الأولى بتاريخ العلامة التجارية البريطانية المنشأ «إم جي» التي يمكن لمقصورتها الداخلية استيعاب ثلاثة صفوف مقاعد وسبعة ركاب بالغين، إذ تسعى «إم جي» إلى المنافسة في فئة تشهد نمواً متزايداً في المبيعات على صعيد السنوات الأخيرة من خلال سيارة توفر رحابة المقصورات الداخلية، المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة والقدرات التي تتمتع بها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وتمتلك «إم جي آر إكس 8» أكبر قاعدة عجلات ضمن فئتها، الأمر الذي ينعكس على منحها أكبر مساحة مخصصة للصف الثالث من المقاعد ضمن هذه الفئة من السيارات، لتتكامل هذه الصفات مع ديناميكيات قيادة مرنة، سواء كانت على الطرق الوعرة والجبلية أو داخل المدن ورحلات المسافات الطويلة.

ويعكس التصميم الخارجي الحضور القوي للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات، مع غطاء محرك مزود بفتحتين، وشفرة سفلية فضية اللون، وشبك أمامي كرومي أنيق، وأضواء ضباب من نوع «LED» بنمط مصفوفي، لتتكامل خطوط المقدمة مع خصائص مميزة في الواجهة الخلفية .

والتي جاءت مع أطراف أنابيب العادم التوأمية من الكروم، وأضواء «LED» خلفية، وانتهاءً بخطوط جانبية تواكب السمات الديناميكية ذاتها، مع توفير عجلات مصنعة من الألمنيوم مقاس 20 بوصة وفقاً لفئة التجهيزات.

وأسهم استخدام مواد عالية الجودة في منح المقصورة مزيداً عن عناصر الرفاهية، عبر استخدام كسوات خشبية وتطعيمات من الكروم والكسوة الناعمة، ويمكن للمتعاملين الاختيار بين ثلاثة أنماط لونية داخلية.

وتستند السيارة في رحابة مقصورتها إلى الأبعاد الخارجية الكبيرة نسبياً ضمن فئتها، مع طول إجمالي يبلغ 4923 ملليمتراً، وعرضٍ يبلغ 1930 ملليمتراً، وبارتفاع 1842 ملليمتراً، مع قاعدة عجلات يصل طولها 2850 ملليمتراً، موفرة بذلك حيزاً داخلياً يسع سبعة ركاب.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة أنها الخيار الأفضل للعائلات، حيث توج صانعوها جهدهم بمستويات عالية من الرفاهية بأسعار مناسبة، مع احتفاظها بمواد تصنيعية عالية الجودة وتقنيات توفر مستوى عالياً من الأمان أثناء القيادة.

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